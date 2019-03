Айнтрахт изхвърли осакатения Интер насред Милано за радост на рекордната гостуваща агитка (видео)

6' Jovic runs onto a long ball over the top, shrugs off his man and delicately lifts it over Handanovic. What a start! #SGEuropa #InterSGE | 0-1 pic.twitter.com/Qu1PokYJvC — Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) March 14, 2019

В 16-ата минута съдията можеше да изгони Антонио Кандрева , който при спряна игра изблъска Себастиан Роде , но до картон не се стигна. В 27-ата Алер прати топката във вратата на Интер, но голът правилно беше отменен заради засада. В 39-ата Мият Гачинович се възползва от грешка на Матиас Весино и напредна в наказателното поле на домакините, но Ханданович успя да избие шута му, а Алер не успя да отправи изстрел от добавка.

15,000 Eintracht Frankfurt fans have taken over the San Siro tonight.



This Europa League at its finest pic.twitter.com/la0KpGrnUf — Mozo Football (@MozoSports) March 14, 2019

Алер отново безуспешно опита късмета си с удар в 55-ата минута, който Ханданович отрази. Малко след това и Гачинович пропусна да се разпише, а Матео Политано пробва далечен изстрел, излязъл в аут. В 61-ата шут на Йович попадна в обятията на словенския вратар. В 65-ата той спаси и удар на Костич, а секунди по-късно Кевин Трап трябваше да се намесва за първи път в мача след изстрел на Политано. Последваха опити и на Весино и Кандрева. В 73-ата минута на терена за Интер се появи 16-годишният Себастиано Еспосито, който по този начин се превърна в най-младия играч с участие в елиминациите на турнира.

Sebastian Esposito is also the 8th youngest player in the history of UEFA Cup/UEFA Europa League. — FootballTalentScout (@FTalentScout) March 14, 2019

ИНТЕР - АЙНТРАХТ 0:1

0:1 Йович (5')

Отборът на Айнтрахт (Франкфурт) отстрани Интер на 1/8-финалите на Лига Европа, след като победи като гост с 1:0. Това беше достатъчно за германския тим да продължи напред в турнира, след като първият двубой преди седмица помежду им завърши 0:0. Единственото попадение отбеляза Лука Йович още в 5-ата минута. От състава на домакините отсъстваха множество играчи, а гостите бяха подкрепяни от рекордна 15-хилядна агитка При липсата на голмайстора на тима Мауро Икарди , който продължава да отказва да тренира с отбора, и наказания Лаутаро Мартинес наставникът на Интер Лучано Спалети реши да заложи на Кейта Балде на върха на атаката, въпреки че неговата обичайна позиция е на крилото. Марсело Брозович беше на разположение след травмата си, но остана на резервната скамейка през целия мач. Раджа Наинголан Жоао Миранда бяха контузени, а Квадво Асамоа - наказан. Така групата на тима за двубоя беше попълнена от юноши, след като Далберт Жоао Марио не бяха регистрирани за турнира.Гостите започнаха с две от звездите си в нападение - Себастиен Алер и Лука Йович, докато Анте Ребич не успя да се възстанови на време за двубоя. Това обаче направи капитанът Макото Хасебе, който беше титуляр, въпреки счупения си нос от мача преди седмица.Още в 3-ата минута Алер изпусна страхотна възможност да открие резултата в полза на Айнтрахт. Филип Костич стреля, Самир Ханданович изби удара му и топката попадна в нападателя, който от близко разстояние на празна врата я прати в напречната греда. 120 секунди по-късно обаче германците все пак поведоха, след като Йович се пребори със Стефан Де Фрай и прехвърли излезлия напред противников страж.В добавеното време Йович беше изключително близо да се разпише за втори път в мача, след като засече с глава брилянтно центриране на влезлия като резерва Джонатан де Гузман , но Ханданович прояви невероятен рефлекс и изби удара. Последната опасност в мача отново беше пред вратата на “нерадзурите”, когато Костич стреля, но Ханданович се справи и с този негов удар.Ханданович - Д’Амброзио, Скриняр, Де Фрай, Седрик - Весино, Валеро, Кандрева, Политано - Перишич, БалдеТрап - Хинтерегер, Хасебе, Ндика - Вилемс, Да Коща, Роде, Гачинович, Костич - Алер, Йович