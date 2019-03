Обамеянг отново ще се прави на супергерой

Голмайсторът на Арсенал Пиер-Емерик Обамеянг планира да отпразнува с нова маска на супергерой евентуално свое попадение в мача реванш срещу Рен от 1/8-финалите на Лига Европа в четвъртък, твърди “Сън”.Както е известно, в периода му в Борусия (Дортмунд) такива прояви му бяха като запазена марка. В мача срещу Байерн (Мюнхен) за Суперкупата на Германия през 2014 г. след свое попадение той си нахлузи маска на Спайдърмен, както го направи и през 2012 г. в мач на Сент Етиен . Две години по-късно, след гол срещу големия съперник Шалке 04 , той се изяви и като Батман, докато съотборникът му Марко Ройс влезе в ролята на Робин. Това доведе до решението на Nike да му изготви специална маска, наречена The Maked Finisher, която нападателят показа през 2017 г. след друго свое попадение в мач срещу “кралскосините”.

