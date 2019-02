Часът на истината в Лига Европа настъпи

Днес започва и същинската част от битките в 1/16-финалите на Лига Европа. Вторият по сила европейски клубен турнир стартира с двубоя между Фенербахче и Зенит Санкт Петербург (1:0), а тази вечер предстоят и останалите 15 двубоя, като три от тях - Малмьо - Челси, Лацио - Севиля и Селтик - Валенсия, ще бъдат излъчени на страницата на специалната страница на Sportal.bg за турнира.

