Мачовете от ШЛ и ЛЕ ще започнат с минута мълчание в памет на Емилиано Сала

Всички срещи от Шампионската лига и Лига Европа през тази седмица ще започнат с минута мълчание в памет на загиналия нападател на Кардиф Сити Емилиано Сала, съобщи УЕФА.

Nantes tribute to Emiliano Sala was something amazing. pic.twitter.com/UTH6ujFOSP