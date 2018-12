И УЕФА ще разследва Челси за расистки скандирания

УЕФА започна разследване заради расистки скандал, свързан с феновете на Челси на мача с унгарския МОЛ Види от турнира Лига Европа миналата седмица. Малка група от гостуващите фенове на Челси скандирали обидни рефрени за градския съперник Тотнъм на антисемитска основа по време на мача в Будапеща, съобщиха британските медии.

‘We will not rest until we have eliminated discrimination from our club.'



