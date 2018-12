Шок за РБ (Лайпциг) в Група В

Отборът на РБ (Лайпциг) може да съжалява, че не се класира за 1/16-финалите на Лига Европа, след като завърши наравно 1:1 с Розенборг в последна среща от груповата фаза на турнира. Четири минути преди края немците бяха попарени от гол на Торе Региниусен с глава, който коства класирането на РБ (Лайпциг) в следващата фаза. Преди това Матеус Куня изведе немския клуб напред в резултата с красиво попадение в 47-ата минута. След изиграването на всички срещи в Група В РБ Залцбург завършва на първо място с максимален актив от 18 точки, следван от Селтик с 9, РБ (Лайпциг) със 7т. и Розенборг с 1т.

Първа по-добра ситуация в срещата дойде в самия край на полувремето. Минута преди края на първата част отборът на РБ (Лайпциг) удари напречната греда. Изстрел на Вили Орбан с глава намери горната греда на вратата зад Андре Хансен.

Augustin is through on goal but can't sort his feet out



Kampl's shot is well saved



Cunha is hacked down in the box but no penalty...



The pressure is mounting..! #DieRotenBullen #RBLRBK 0-0 (33') pic.twitter.com/qeVYXd8Nl4