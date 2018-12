Друг свърши работата на Селтик, Гордън се направи на Кариус (видео)

Final #UEL standings in Group B:



1 Salzburg - 18 pts

2 Celtic - 9 pts

3 RB Leipzig - 7 pts

4 Rosenborg - 1 pt



Salzburg are the first side in Europa League history to finish the group stage with maximum points on three occasions