6 от 6 за Айнтрахт след обрат на "Олимпико"

Отборът на Айнтрахт Франкфурт си тръгна с победа от стадио „Олимпико“, след като надигра Лацио с 2:1 в последна среща от Група Н на Лига Европа. Немският тим постигна пълен обрат, след като изоставаше в срещата с 0:1. Точен за Лацио бе Хоакин Корея в 56-ата минута, а за обрата на Айнтрахт попаденията реализираха Мият Гачинович в 65-ата и Себастиен Алер в 71-ата минута. Това бе шести успех в шест мача от груповата фаза на Лига Европа за немския клуб.

Първата по-добра ситуация в мача пред една от двете врати дойде в 31-ата минута, в която Риза Дурмиси получи добро подаване, преодоля противников футболист, но ударът му премина покрай страничната греда. През почти цялата първа част „орлите“ владееха топката по-дълго, но не успяваха да застрашат вратата на Айнтрахт.

В 56-ата минута домакините от Лацио поведоха в резултата с гол на Хоакин Корея. Нападателят получи добро подаване в коридор от Луис Алберто, успя да се измъкне зад защитата на немския тим, след което преодоля Фредерик Рьонов, насочвайки топката в обратния му ъгъл. В 63-ата минута Луис Фелипе направи самопожертвователен шпагат, за да блокира добър удар на Николай Мюлер, останал сам срещу Прото.

Mijat Gacinovic only needs 6 minutes. 65' Scores a screamer from 30 yards to equalize 71' Sets up Haller with a dream pass #LazioSGE #LazioEintracht pic.twitter.com/iVoXpPLvea

В 65-ата минута Мият Гачинов отбеляза гол, който накара гостуващата публика да изригне. Полузащитникът пое топката, освободи се от двама футболисти на Лацио и с удар от границата на наказателното поле, който попадна право в сглобката, преодоля Прото. Две минути след гола на Айнтрахт „орлите“ можеха отново да поведат, но Риза Дурмиси не успя да преодолее Рьонов, останал очи в очи със стража.

25 minutes gone at the Stadio Olimpico. Eintracht have largely dictated proceedings so far but we've not seen any clear-cut chances yet.#SGEuropa #LazioSGE | 0-0 pic.twitter.com/Wl7bjBuno4