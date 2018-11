Аполон се справи с резервите на Лацио (видео)

Аполон (Лимасол) записа първа победа в Група Н на Лига Европа, побеждавайки с 2:0 тима на Лацио. Попаденията в срещата реализираха Давид Фаупала в 31-ата и Саша Маркович в 82-ата минута. Двубоят не бе от огромно значение за римския клуб, който си бе осигурил продължаване в следващата фаза на турнира.

