11-те на Байер Л и Лудогорец, "орлите" излизат без петима титуляри

|Група G
|Рапид (Виена)
|2:0КР
|Спартак (Москва)
|Група H
|Марсилия
|1:2КР
|Айнтрахт Франкфурт
|Група I
|Бешикташ
|3:1КР
|Сарпсборг 08
|Група J
|Севиля
|5:1КР
|Стандард (Лиеж)
|Група J
|Акхисар Блд Спор
|0:1КР
|Краснодар
|Група K
|Динамо Киев
|2:2КР
|Астана
|Група L
|Видеотон
|0:2КР
|БАТЕ Борисов
|Група A
|АЕК Ларнака
|0:1КР
|ФК Цюрих
|Група A
|Лудогорец
|2:3КР
|Байер Леверкузен
|Група B
|Ред Бул Лайпциг
|2:3КР
|Ред Бул Залцбург
|Група C
|ФК Копенхаген
|1:1КР
|Зенит
|Група C
|Славия Прага
|1:0КР
|Бордо
|Група D
|Спартак (Търнава)
|1:0КР
|Андерлехт
|Група D
|Динамо (Загреб)
|4:1КР
|Фенербахче
|Група E
|Спортинг Лисабон
|2:0КР
|Карабах
|Група E
|Арсенал
|4:2КР
|Ворскла (Полтава)
|Група F
|Олимпиакос
|0:0КР
|Бетис
|Група A
|Байер Леверкузен
|4:2КР
|АЕК Ларнака
|Група B
|Розенборг
|1:3КР
|Ред Бул Лайпциг
|Група B
|Ред Бул Залцбург
|3:1КР
|Селтик
|Група C
|Бордо
|1:2КР
|ФК Копенхаген
|Група C
|Зенит
|1:0КР
|Славия Прага
|Група D
|Фенербахче
|2:0КР
|Спартак (Търнава)
|Група D
|Андерлехт
|0:2КР
|Динамо (Загреб)
|Група E
|Ворскла (Полтава)
|1:2КР
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Милан
|3:1КР
|Олимпиакос
|Група G
|Спартак (Москва)
|3:3КР
|Виляреал
|Група G
|Рейнджърс
|3:1КР
|Рапид (Виена)
|Група H
|Айнтрахт Франкфурт
|4:1КР
|Лацио
|Група I
|Сарпсборг 08
|3:1КР
|Генк
|Група J
|Стандард (Лиеж)
|2:1КР
|Акхисар Блд Спор
|Група K
|Яблонец
|2:2КР
|Динамо Киев
|Група L
|БАТЕ Борисов
|1:4КР
|ПАОК
|Група A
|ФК Цюрих
|3:2КР
|Байер Леверкузен
|Група A
|АЕК Ларнака
|1:1КР
|Лудогорец
|Група B
|Ред Бул Залцбург
|3:0КР
|Розенборг
|Група B
|РБ (Лайпциг)
|2:0КР
|Селтик
|Група C
|ФК Копенхаген
|0:1КР
|Славия Прага
|Група D
|Андерлехт
|2:2КР
|Фенербахче
|Група D
|Спартак (Търнава)
|1:2КР
|Динамо (Загреб)
|Група E
|Карабах
|0:1КР
|Ворскла (Полтава)
|Група E
|Спортинг Лисабон
|0:1КР
|Арсенал
|Група F
|Дюделанж
|0:2КР
|Олимпиакос
|Група G
|Рейнджърс
|0:0КР
|Спартак (Москва)
|Група G
|Виляреал
|5:0КР
|Рапид (Виена)
|Група H
|Айнтрахт Франкфурт
|2:0КР
|Аполон
|Група I
|Сарпсборг 08
|1:1КР
|Малмьо
|Група J
|Стандард (Лиеж)
|2:1КР
|Краснодар
|Група J
|Севиля
|6:0КР
|Акхисар Блд Спор
|Група K
|Рен
|1:2КР
|Динамо Киев
|Група L
|Челси
|3:1КР
|БАТЕ Борисов
|Група D
|Фенербахче
|2:0КР
|Андерлехт
|Група G
|Спартак (Москва)
|4:3КР
|Рейнджърс
|Група G
|Рапид (Виена)
|0:0КР
|Виляреал
|Група H
|Аполон
|2:3КР
|Айнтрахт Франкфурт
|Група I
|Малмьо
|1:1КР
|Сарпсборг 08
|Група J
|Краснодар
|2:1КР
|Стандард (Лиеж)
|Група J
|Акхисар Блд Спор
|2:3КР
|Севиля
|Група K
|Динамо Киев
|3:1КР
|Рен
|Група L
|БАТЕ Борисов
|0:1КР
|Челси
|Група A
|Байер Леверкузен
|1:0КР
|ФК Цюрих
|Група A
|Лудогорец
|0:0КР
|АЕК Ларнака
|Група B
|Розенборг
|2:5КР
|Ред Бул Залцбург
|Група B
|Селтик
|2:1КР
|РБ (Лайпциг)
|Група C
|Славия Прага
|0:0КР
|ФК Копенхаген
|Група D
|Динамо (Загреб)
|3:1КР
|Спартак (Търнава)
|Група E
|Ворскла (Полтава)
|0:1КР
|Карабах
|Група E
|Арсенал
|0:0КР
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Олимпиакос
|5:1КР
|Дюделанж
|Група G
|Спартак (Москва)
|1:2КР
|Рапид (Виена)
|Група K
|Астана
|0:1КР
|Динамо Киев
|Група A
|ФК Цюрих
|29.1119:55
|АЕК Ларнака
|Група A
|Байер Леверкузен
|29.1119:55
|Лудогорец
|Група B
|Ред Бул Залцбург
|29.1119:55
|РБ (Лайпциг)
|Група C
|Зенит
|29.1119:55
|ФК Копенхаген
|Група C
|Бордо
|29.1119:55
|Славия Прага
|Група D
|Андерлехт
|29.1119:55
|Спартак (Търнава)
|Група D
|Фенербахче
|29.1119:55
|Динамо (Загреб)
|Група E
|Карабах
|29.1119:55
|Спортинг Лисабон
|Група E
|Ворскла (Полтава)
|29.1119:55
|Арсенал
|Група F
|Бетис
|29.1119:55
|Олимпиакос
|Група J
|Краснодар
|29.1119:55
|Акхисар Блд Спор
|Група L
|БАТЕ Борисов
|29.1119:55
|Видеотон
|Група H
|Айнтрахт Франкфурт
|29.1122:00
|Марсилия
|Група I
|Сарпсборг 08
|29.1122:00
|Бешикташ
|Група J
|Стандард (Лиеж)
|29.1122:00
|Севиля
|Група G
|Виляреал
|13.1219:55
|Спартак (Москва)
|Група G
|Рапид (Виена)
|13.1219:55
|Рейнджърс
|Група H
|Лацио
|13.1219:55
|Айнтрахт Франкфурт
|Група I
|Генк
|13.1219:55
|Сарпсборг 08
|Група J
|Акхисар Блд Спор
|13.1219:55
|Стандард (Лиеж)
|Група K
|Динамо Киев
|13.1219:55
|Яблонец
|Група L
|ПАОК
|13.1219:55
|БАТЕ Борисов
|Група A
|АЕК Ларнака
|13.1222:00
|Байер Леверкузен
|Група B
|Ред Бул Лайпциг
|13.1222:00
|Розенборг
|Група B
|Селтик
|13.1222:00
|Ред Бул Залцбург
|Група C
|ФК Копенхаген
|13.1222:00
|Бордо
|Група C
|Славия Прага
|13.1222:00
|Зенит
|Група D
|Спартак (Търнава)
|13.1222:00
|Фенербахче
|Група D
|Динамо (Загреб)
|13.1222:00
|Андерлехт
|Група E
|Спортинг Лисабон
|13.1222:00
|Ворскла (Полтава)
|Група F
|Олимпиакос
|13.1222:00
|Милан
|
11-те на Байер Л и Лудогорец, "орлите" излизат без петима титуляри29 ноември 2018 | 18:45 - Обновена
|Титуляри
|Рамазан Йозджан
|28
|33
|Ренан
|Мичел Вайзер
|23
|4
|Сисиньо
|Панайотис Рецос
|3
|30
|Козмин Моци
|Александър Драгович
|6
|5
|Георги Терзиев
|Вендел
|18
|90
|Рафаел Форстър
|Чарлес Арангис
|20
|8
|Лукас Саша
|Паулиньо
|7
|37
|Жоао Пауло
|Леон Бейли
|9
|44
|Яцек Горалски
|Сам Шрек
|30
|18
|Светослав Дяков
|Исаак Телин
|11
|88
|Вандерсон
|Лукас Аларио
|13
|70
|Якуб Шверчок
|Лига Европа
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Байер (Леверкузен)
|
4
|
3
|
0
|
1
|
10:7 (3)
|
9
|2
|ФК Цюрих
|
4
|
3
|
0
|
1
|
5:3 (2)
|
9
|3
|Лудогорец
|
4
|
0
|
2
|
2
|
3:5 (-2)
|
2
|4
|АЕК Ларнака
|
4
|
0
|
2
|
2
|
3:6 (-3)
|
2
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
SPORTAL.BGСпортни новини
|Прочетена 6793
(Гост) 25
отговор
Катуна с тия дърти мангали и сухия алкохолик... По-добре да не излиза този гнусен циганярник, защото немците ще разпилеят жалките мангали Рейтинг: 0 0
(Гост) 24
отговор
Ева Сонет Рейтинг: 0 0
(Гост) 23
отговор
Успех за Лудогорец, колкото и да не ги харесвам. С какъв състав са, няма никакво значение - те на скамейката си имат играчи за три отбора. Може пък точно тези да са най-подходящите в момента. Рейтинг: 0 0
(Гост) 21
отговор
моите лични к0рви ЯШАР и БАШАР ТОШЕВИ съм ги нашнорил до козирките с ЕВТИН РЯЗ@НГРАДСКИ АМФ3Т и довечера ще ги правя баджанаци Рейтинг: 0 0
(Гост) 20
отговор
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(Гост) 19
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насраха се циганите за мача с цска а до обяд повтарях как отивали за победа Рейтинг: 0 0
(Гост) 18
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Искам Кабаков, за да имаме шанс да бием. Рейтинг: 0 0
(Гост) 16
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голяма работа , клубът от армията пък илзиза с целия отбор на литекс Рейтинг: 0 0
(Гост) 13
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Синя и червена България днес, ще бъде за Леверкузен, долу делиорманския урод! Рейтинг: 0 0
(Гост) 12
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Ако съдия е Чинков, Сватбата или Йорданов, то мача ще е твърда 2ка. Рейтинг: 0 0
(Гост)
Кабаков е по-добър.И той ,като теб е подлога на микренския. Рейтинг: 0 0