11-те на Байер Л и Лудогорец, "орлите" излизат без петима титуляри

29 ноември 2018 | 18:45 - Обновена
Станаха ясни стартовите 11-ки на Байер (Леверкузен) и Лудогорец, които излизат в мач от петия кръг в груповата фаза на Лига Европа.

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Наставникът на българския шампион Антони Здравков залага на голяма част от резервните състезатели. На пейката остават Антон Недялков, Марселиньо и Клаудиу Кешерю. Наказан е Натанаел, а Джоди Лукоки е с травма.

БАЙЕР: 28. Йозджан, 3. Ретсос, 6. Драгович, 7. Паулиньо, 9. Бейли, 11. Телин, 13. Аларио, 18. Вендел, 20. Арангиз, 23. Вайзер, 30. Шрек

ЛУДОГОРЕЦ: 33. Ренан, 4. Сисиньо, 5. Терзиев, 30. Моци, 90. Форстър, 18. Дяков, 44. Горалски, 8. Саша, 88. Вандерсон, 37. Жоао Пауло, 70. Шверчок


МИНУТА ПО МИНУТА
Лига Европа
5 кръг, четвъртък 29 ноември
Байер Леверкузен
19:55предстои
Лудогорец
Bet365
1.5 4.5 7.5
1 x 2
Стадион: БайАрена
Съдия:
28
18
6
3
23
20
30
11
9
13
7
33
5
30
4
90
18
8
88
44
70
37
Хайко Херлих
Антони Здравков
4-1-2-1-2
4-1-4-1
Титуляри
Рамазан Йозджан Рамазан Йозджан28 Ренан33 Ренан
Мичел Вайзер Мичел Вайзер23 Сисиньо4 Сисиньо
Панайотис Рецос Панайотис Рецос3 Козмин Моци30 Козмин Моци
Александър Драгович Александър Драгович6 Георги Терзиев5 Георги Терзиев
Вендел Вендел18 Рафаел Форстър90 Рафаел Форстър
Чарлес Арангис Чарлес Арангис20 Лукас Саша8 Лукас Саша
Паулиньо Паулиньо7 Жоао Пауло37 Жоао Пауло
Леон Бейли Леон Бейли9 Яцек Горалски44 Яцек Горалски
Сам Шрек Сам Шрек30 Светослав Дяков18 Светослав Дяков
Исаак Телин Исаак Телин11 Вандерсон88 Вандерсон
Лукас Аларио Лукас Аларио13 Якуб Шверчок70 Якуб Шверчок
Лига Европа М П Р З Г точки
1 Байер (Леверкузен) Байер (Леверкузен)
4
3
0
1
10:7 (3)
9
2 ФК Цюрих ФК Цюрих
4
3
0
1
5:3 (2)
9
3 Лудогорец Лудогорец
4
0
2
2
3:5 (-2)
2
4 АЕК Ларнака АЕК Ларнака
4
0
2
2
3:6 (-3)
2
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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ha
(Гост) 25
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29 ноември 2018 | 19:50

Катуна с тия дърти мангали и сухия алкохолик... По-добре да не излиза този гнусен циганярник, защото немците ще разпилеят жалките мангали Рейтинг: 0 0

Павел
(Гост) 24
отговор
29 ноември 2018 | 19:47

Ева Сонет Рейтинг: 0 0

ЦСКА
(Гост) 23
отговор
29 ноември 2018 | 19:47

Успех за Лудогорец, колкото и да не ги харесвам. С какъв състав са, няма никакво значение - те на скамейката си имат играчи за три отбора. Може пък точно тези да са най-подходящите в момента. Рейтинг: 0 0

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Киро Каптагона
(Гост) 21
отговор
29 ноември 2018 | 19:45

моите лични к0рви ЯШАР и БАШАР ТОШЕВИ съм ги нашнорил до козирките с ЕВТИН РЯЗ@НГРАДСКИ АМФ3Т и довечера ще ги правя баджанаци Рейтинг: 0 0

Павел
(Гост) 20
отговор
29 ноември 2018 | 19:44

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кзл
(Гост) 19
отговор
29 ноември 2018 | 19:44

насраха се циганите за мача с цска а до обяд повтарях как отивали за победа Рейтинг: 0 0

Делиормански орел
(Гост) 18
отговор
29 ноември 2018 | 19:42

Искам Кабаков, за да имаме шанс да бием. Рейтинг: 0 0

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Ловеч
(Гост) 16
отговор
29 ноември 2018 | 19:32

голяма работа , клубът от армията пък илзиза с целия отбор на литекс Рейтинг: 0 0

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АНТИ ЛУДОГОРЕЦ
(Гост) 13
отговор
29 ноември 2018 | 19:28

Синя и червена България днес, ще бъде за Леверкузен, долу делиорманския урод! Рейтинг: 0 0

Евстати
(Гост) 12
отговор
29 ноември 2018 | 19:22

Ако съдия е Чинков, Сватбата или Йорданов, то мача ще е твърда 2ка. Рейтинг: 0 0

Евстати
(Гост)
29 ноември 2018 | 19:43

Кабаков е по-добър.И той ,като теб е подлога на микренския. Рейтинг: 0 0

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