Леверкузен без Карим Белараби срещу Цюрих в ЛЕ

Байер Леверкузен ще бъде без нападателя Карим Белараби за предстоящото домакинство на швейцарския Цюрих в четвъртък от груповата фаза на Лига Европа, съобщиха от германския клуб. Белараби има седем гола в последните си пет мача за "аспирините" във всички турнири, но бе принудително заменен в мача с Хофенхайм в събота заради травма в бедрото.

Injury update: All clear for Sven @benderzwillinge and @karimbellarabi! An MRI scan didn't show any serious thigh mus https://t.co/bYQqfBBa9K