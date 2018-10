Гатузо: Поемам цялата вина, притеснен съм от състоянието на отбора

Наставникът на Милан Дженаро Гатузо бе крайно разочарован след днешното безлично представяне на „росонерите“ в двубоя с Бетис от груповата фаза на Лига Европа. Италианският гранд загуби с 2:1 домакинството си на Бетис, а след двубоя спекулациите за уволнение на Гатузо се засилиха още повече. Специалистът бе категоричен, че поема цялата вина за слабото представяне на „Дявола“ и ще приеме всяко едно решение на клубното ръководство.

„Справедливо е да коментирате бъдещето ми. Трудно е за един треньор да спи след такова представяне. Това беше един от най-лошите ни мачове. С този манталитет няма как да мислим за добро представяне в шампионата. Сериозно притеснен и огорчен съм, защото не мога да приема такова представяне. Някъде загубихме нишката. Това беше мач, в който изпитвахме много трудности. В момента не мисля за поста си. Ако ми бъде дадена възможността, ще мисля само как да подобря нещата. Аз съм основният виновник за това представяне. Имам принос за тези резултати и ще приема каквото и да се случи. Няма никакъв проблем“, започна Рино.

Gattuso to Sky: "How to solve the problems? We must understand. At the moment we struggle with the ball. We need to find a solution. The problems can also be the tactical ideas. I have to talk to the players and be able to understand what the best solution is to improve." pic.twitter.com/htey9VMYOv