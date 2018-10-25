Антони Здравков: Имаме да чистим технически грешки, рискувахме с 4-2-4 (видео)

|Група G
|Рапид (Виена)
|2:0КР
|Спартак (Москва)
|Група H
|Марсилия
|1:2КР
|Айнтрахт Франкфурт
|Група I
|Бешикташ
|3:1КР
|Сарпсборг 08
|Група J
|Севиля
|5:1КР
|Стандард (Лиеж)
|Група J
|Акхисар Блд Спор
|0:1КР
|Краснодар
|Група K
|Динамо Киев
|2:2КР
|Астана
|Група L
|Видеотон
|0:2КР
|БАТЕ Борисов
|Група A
|АЕК Ларнака
|0:1КР
|ФК Цюрих
|Група A
|Лудогорец
|2:3КР
|Байер Леверкузен
|Група B
|Ред Бул Лайпциг
|2:3КР
|Ред Бул Залцбург
|Група C
|ФК Копенхаген
|1:1КР
|Зенит
|Група C
|Славия Прага
|1:0КР
|Бордо
|Група D
|Спартак (Търнава)
|1:0КР
|Андерлехт
|Група D
|Динамо (Загреб)
|4:1КР
|Фенербахче
|Група E
|Спортинг Лисабон
|2:0КР
|Карабах
|Група E
|Арсенал
|4:2КР
|Ворскла (Полтава)
|Група F
|Олимпиакос
|0:0КР
|Бетис
|Група A
|Байер Леверкузен
|4:2КР
|АЕК Ларнака
|Група B
|Розенборг
|1:3КР
|Ред Бул Лайпциг
|Група B
|Ред Бул Залцбург
|3:1КР
|Селтик
|Група C
|Бордо
|1:2КР
|ФК Копенхаген
|Група C
|Зенит
|1:0КР
|Славия Прага
|Група D
|Фенербахче
|2:0КР
|Спартак (Търнава)
|Група D
|Андерлехт
|0:2КР
|Динамо (Загреб)
|Група E
|Ворскла (Полтава)
|1:2КР
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Милан
|3:1КР
|Олимпиакос
|Група G
|Спартак (Москва)
|3:3КР
|Виляреал
|Група G
|Рейнджърс
|3:1КР
|Рапид (Виена)
|Група H
|Айнтрахт Франкфурт
|4:1КР
|Лацио
|Група I
|Сарпсборг 08
|3:1КР
|Генк
|Група J
|Стандард (Лиеж)
|2:1КР
|Акхисар Блд Спор
|Група K
|Яблонец
|2:2КР
|Динамо Киев
|Група L
|БАТЕ Борисов
|1:4КР
|ПАОК
|Група A
|ФК Цюрих
|3:2КР
|Байер Леверкузен
|Група A
|АЕК Ларнака
|1:1КР
|Лудогорец
|Група B
|Ред Бул Залцбург
|3:0КР
|Розенборг
|Група B
|РБ (Лайпциг)
|2:0КР
|Селтик
|Група C
|ФК Копенхаген
|0:1КР
|Славия Прага
|Група D
|Андерлехт
|2:2КР
|Фенербахче
|Група D
|Спартак (Търнава)
|1:2КР
|Динамо (Загреб)
|Група E
|Карабах
|0:1КР
|Ворскла (Полтава)
|Група E
|Спортинг Лисабон
|0:1КР
|Арсенал
|Група F
|Дюделанж
|0:2КР
|Олимпиакос
|Група G
|Рейнджърс
|0:090'
|Спартак (Москва)
|Група G
|Виляреал
|5:090'
|Рапид (Виена)
|Група H
|Айнтрахт Франкфурт
|2:045'
|Аполон
|Група I
|Сарпсборг 08
|1:190'
|Малмьо
|Група J
|Стандард (Лиеж)
|1:190'
|Краснодар
|Група J
|Севиля
|6:090'
|Акхисар Блд Спор
|Група K
|Рен
|1:290'
|Динамо Киев
|Група L
|Челси
|3:189'
|БАТЕ Борисов
|Група D
|Фенербахче
|08.1117:50
|Андерлехт
|Група G
|Спартак (Москва)
|08.1119:55
|Рейнджърс
|Група G
|Рапид (Виена)
|08.1119:55
|Виляреал
|Група H
|Аполон
|08.1119:55
|Айнтрахт Франкфурт
|Група I
|Малмьо
|08.1119:55
|Сарпсборг 08
|Група J
|Краснодар
|08.1119:55
|Стандард (Лиеж)
|Група J
|Акхисар Блд Спор
|08.1119:55
|Севиля
|Група K
|Динамо Киев
|08.1119:55
|Рен
|Група L
|БАТЕ Борисов
|08.1119:55
|Челси
|Група A
|Байер Леверкузен
|08.1122:00
|ФК Цюрих
|Група A
|Лудогорец
|08.1122:00
|АЕК Ларнака
|Група B
|Розенборг
|08.1122:00
|Ред Бул Залцбург
|Група B
|Селтик
|08.1122:00
|Ред Бул Лайпциг
|Група C
|Славия Прага
|08.1122:00
|ФК Копенхаген
|Група D
|Динамо (Загреб)
|08.1122:00
|Спартак (Търнава)
|Група E
|Ворскла (Полтава)
|08.1122:00
|Карабах
|Група E
|Арсенал
|08.1122:00
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Олимпиакос
|08.1122:00
|Дюделанж
|Група G
|Спартак (Москва)
|29.1117:50
|Рапид (Виена)
|Група K
|Астана
|29.1117:50
|Динамо Киев
|Група A
|ФК Цюрих
|29.1119:55
|АЕК Ларнака
|Група A
|Байер Леверкузен
|29.1119:55
|Лудогорец
|Група B
|Ред Бул Залцбург
|29.1119:55
|Ред Бул Лайпциг
|Група C
|Зенит
|29.1119:55
|ФК Копенхаген
|Група C
|Бордо
|29.1119:55
|Славия Прага
|Група D
|Андерлехт
|29.1119:55
|Спартак (Търнава)
|Група D
|Фенербахче
|29.1119:55
|Динамо (Загреб)
|Група E
|Карабах
|29.1119:55
|Спортинг Лисабон
|Група E
|Ворскла (Полтава)
|29.1119:55
|Арсенал
|Група F
|Бетис
|29.1119:55
|Олимпиакос
|Група J
|Краснодар
|29.1119:55
|Акхисар Блд Спор
|Група L
|БАТЕ Борисов
|29.1119:55
|Видеотон
|Група H
|Айнтрахт Франкфурт
|29.1122:00
|Марсилия
|Група I
|Сарпсборг 08
|29.1122:00
|Бешикташ
|Група J
|Стандард (Лиеж)
|29.1122:00
|Севиля
|Група G
|Виляреал
|13.1219:55
|Спартак (Москва)
|Група G
|Рапид (Виена)
|13.1219:55
|Рейнджърс
|Група H
|Лацио
|13.1219:55
|Айнтрахт Франкфурт
|Група I
|Генк
|13.1219:55
|Сарпсборг 08
|Група J
|Акхисар Блд Спор
|13.1219:55
|Стандард (Лиеж)
|Група K
|Динамо Киев
|13.1219:55
|Яблонец
|Група L
|ПАОК
|13.1219:55
|БАТЕ Борисов
|Група A
|АЕК Ларнака
|13.1222:00
|Байер Леверкузен
|Група B
|Ред Бул Лайпциг
|13.1222:00
|Розенборг
|Група B
|Селтик
|13.1222:00
|Ред Бул Залцбург
|Група C
|ФК Копенхаген
|13.1222:00
|Бордо
|Група C
|Славия Прага
|13.1222:00
|Зенит
|Група D
|Спартак (Търнава)
|13.1222:00
|Фенербахче
|Група D
|Динамо (Загреб)
|13.1222:00
|Андерлехт
|Група E
|Спортинг Лисабон
|13.1222:00
|Ворскла (Полтава)
|Група F
|Олимпиакос
|13.1222:00
|Милан
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Антони Здравков: Имаме да чистим технически грешки, рискувахме с 4-2-4 (видео)25 октомври 2018 | 22:20 - Обновена
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|жълт картон
|21'
|7'
|гол
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|З
|Г
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|1
|ФК Цюрих
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3
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3
|
0
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0
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5:2 (3)
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9
|2
|Байер (Леверкузен)
|
3
|
2
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0
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1
|
9:7 (2)
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6
|3
|Лудогорец
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3:5 (-2)
|
1
|4
|АЕК Ларнака
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3:6 (-3)
|
1
|В игра
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|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
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|Възраст
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SPORTAL.BGСпортни новини
|Прочетена 2602
(Гост) 6
отговор
Отборът на Лудогорец да играе в първенството на ПЛАНЕТАТА НА МАЙМУНИТЕ, защото там в отборите е разрешено максимум по 2 българи в отбора, а останалите задължително да са маймунки , ха ха ха ха хах Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
Преди години във водещите клубни отбори са играли по двама българи, та да им кажа на лудогорец , че като са оставили двама българи в отбора не значи че са некъв супер отбор, напротив, некакъв сборен отбор маймунки, уж футболисти, ама то се вижда нивото, по-ниско от среднотоафриканското, ха ха ха Рейтинг: 0 0
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(Гост)
Преди години във водещите ЕВРОПЕЙСКИ клубни отбори са играли по двама българи, та да им кажа на лудогорец , че като са оставили двама българи в отбора не значи че са некъв супер отбор, напротив, некакъв сборен отбор маймунки, уж футболисти, ама то се вижда нивото, по-ниско от среднотоафриканското, ха ха ха Рейтинг: 0 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 4
отговор
Абе тва Лудогорец , български отбор ли беше, гледах го само в края мача , и сички в отбора беха некви маймуни всякакви, само един българин имаше в отбора, кво става , с българския футбол в момента, не мога да разбера, а , некой да ми каже, ако може ..... Рейтинг: 0 0
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(Гост)
Тихо ве паляк Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
Здравков, какъв тренер си ти бе, цървул Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
Брато, замълчи си и не се изказвай. Нищо не можеш да промениш, нищо не зависи от тебе. Съхрани името си, доколкото можеш... Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
значи пичове, няма значение , че се осрах.те. Важното е да се концентрирате върху това Е ли ЦСКА Литекс или Литекс е ЦСКА. Селяните са си селяни. Рейтинг: 0 0