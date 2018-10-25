Антони Здравков: Имаме да чистим технически грешки, рискувахме с 4-2-4 (видео)

25 октомври 2018 | 22:20 - Обновена
Наставникът на Лудогорец Антони Здравков заяви, че шансовете на отбора му да продължи напред в Лига Европа са минимални след равенството (1:1) с АЕК (Ларнака). Специалистът добави, че "орлите" имат да чистят грешки в технически аспект и че след почивката шампионите са рискували със схема 4-2-4.

"Шансовете стават минимални, защото разбрах, че Цюрих бие 3:2. Продължаваме да търсим победата във всеки мач, във футбола всичко е възможно, но шансовете остават малки. Не спряхме да атакуваме след гола, създадохме още положения, но липсваше завършващият удар. Ако бяхме вкарали втори гол преди дузпата, смятам, че мачът щеше да бъде затворен. Грешката на Ренан? Във футбола всеки е способен да сгреши. Не можем да кажем, че един е виновен за това 1:1. Всички допуснаха грешки, не можем да се сърдим на никого, това е колективен спорт. Чувствам се добре, имам доверие на футболистите, познаваме се с тях. Смятам, че имаме да изчистим технически грешки", каза Здравков след мача в Никозия.

"В началото осъществихме заложеното, имахме възможност да вкараме и трети гол, но след това дойдоха грешките. През първото полувреме играхме доста по-добре. Дали е тенденция, че играхме слабо след почивката, не знам. Разполагаме с опитни футболисти, лесно би трябвало да изчистим тези грешки. Настройката е такава, че търсим победата във всеки мач. Няма как Лудогорец да отпише даден мач. От 9 юли играем в цикъл "сряда-събота" или "четвъртък-неделя", нормално е да има умора.

Казах на Марселиньо това, което се виждаше на терена. Да задържаме топката, да се отворят пространства за Лукоки, за Кешерю. Смятам, че Марселиньо е перфектен професионалист, годините не са му толкова много, просто мачовете му се натрупаха. С правилно възстановяване, ще успее да се върне във форма. Равенството днес не ни устройваше, предприехме риск буквално с 4-2-4. Можеше този риск да бъде оправдан, можеше и да загубим и да понесем отговорността си", добави старши треньорът на Лудогорец.
Лига Европа
3 кръг, четвъртък 25 октомври
АЕК Ларнака
1:1краен резулат
Лудогорец
Стадион: Neo GSP Stadium
Съдия:
25
8
21
23
12
2
6
7
13
18
19
84
70
30
88
92
4
6
11
33
44
3
Пауло Аутуори
3-4-3
4-3-3
Титуляри
25 33
4 4
18 30
6 3
2 6
7 18
13 10
19 84
12 92
99 28
11 88
Резерви
21 44
23 11
8 70
90'   жълт картон
89'   жълт картон
84'   излиза
  влиза
излиза   83'
влиза  
81'   излиза
  влиза
излиза   72'
влиза  
излиза   63'
влиза  
62'   излиза
  влиза
47'   жълт картон
дузпа   25'
жълт картон   21'
7'   гол
5 Ъглови удари 4
6 Засади 4
4 Точни удари 1
8 Неточни удари 4
49 Притежание на топката % 51
1 Жълти картони 3
3 Смени 3
16 Извършени фалове 17
Лига Европа М П Р З Г точки
1 ФК Цюрих ФК Цюрих
3
3
0
0
5:2 (3)
9
2 Байер (Леверкузен) Байер (Леверкузен)
3
2
0
1
9:7 (2)
6
3 Лудогорец Лудогорец
3
0
1
2
3:5 (-2)
1
4 АЕК Ларнака АЕК Ларнака
3
0
1
2
3:6 (-3)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
0:1
player (7`)
 
0:2
player (25`)

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Добави коментар ›› Коментари (6)

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Планетата на маймуните
(Гост) 6
отговор
25 октомври 2018 | 23:07

Отборът на Лудогорец да играе в първенството на ПЛАНЕТАТА НА МАЙМУНИТЕ, защото там в отборите е разрешено максимум по 2 българи в отбора, а останалите задължително да са маймунки , ха ха ха ха хах Рейтинг: 0 0

Стоичков и Костадинов
(Гост) 5
отговор
25 октомври 2018 | 22:58

Преди години във водещите клубни отбори са играли по двама българи, та да им кажа на лудогорец , че като са оставили двама българи в отбора не значи че са некъв супер отбор, напротив, некакъв сборен отбор маймунки, уж футболисти, ама то се вижда нивото, по-ниско от среднотоафриканското, ха ха ха Рейтинг: 0 0

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Стоичков и Костадинов
(Гост)
25 октомври 2018 | 23:01

Преди години във водещите ЕВРОПЕЙСКИ клубни отбори са играли по двама българи, та да им кажа на лудогорец , че като са оставили двама българи в отбора не значи че са некъв супер отбор, напротив, некакъв сборен отбор маймунки, уж футболисти, ама то се вижда нивото, по-ниско от среднотоафриканското, ха ха ха Рейтинг: 0 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

бро0
(Гост) 4
отговор
25 октомври 2018 | 22:45

Абе тва Лудогорец , български отбор ли беше, гледах го само в края мача , и сички в отбора беха некви маймуни всякакви, само един българин имаше в отбора, кво става , с българския футбол в момента, не мога да разбера, а , некой да ми каже, ако може ..... Рейтинг: 0 0

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Вадуц
(Гост)
25 октомври 2018 | 22:47

Тихо ве паляк Рейтинг: 0 0

Dik
(Гост) 3
отговор
25 октомври 2018 | 22:45

Здравков, какъв тренер си ти бе, цървул Рейтинг: 0 0

Дедо Мъдю
(Гост) 2
отговор
25 октомври 2018 | 22:31

Брато, замълчи си и не се изказвай. Нищо не можеш да промениш, нищо не зависи от тебе. Съхрани името си, доколкото можеш... Рейтинг: 0 0

тез пък
(Гост) 1
отговор
25 октомври 2018 | 22:23

значи пичове, няма значение , че се осрах.те. Важното е да се концентрирате върху това Е ли ЦСКА Литекс или Литекс е ЦСКА. Селяните са си селяни. Рейтинг: 0 0

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