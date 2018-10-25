УЕФА обяви: Лудогорец е взел над 12 млн. лв. от Европа, рекордьор е Арсенал

Българският футболен в шампион Лудогорец е заработил над 5,7 милиона евро от участието си в Лига Европа през миналия сезон, съобщиха от УЕФА.



Разградчани преодоляха груповата фаза на надпреварата, но отпаднаха на 1/16-финалите след две поражения от Милан с 0:3 и 0:1.



Общата сума от 5 726 726 евро е формирата от бонуса за класиране в групите на Лига Европа от 2,6 милиона евро, премиите за спечелени точки в групите от 1,476 милиона евро, приходите от разпределението на маркетингови права от 1 150 726 евро и от бонуса за класиране за 1/16-финалите от 500 хиляди евро.



Отделно от това Лудогорец получава и общо 680 хиляди евро за участието си в Шампионската лига - 420 хиляди евро за достигането до третия квалификационен кръг и 260 хиляди евро от фонд солидарност, който се разпределя между клубовете, които не са се класирали за груповата фаза.



Най-много от Лига Европа е заработил полуфиналистът Арсенал - 37 779 447 евро, като почти 29 милиона от тях са от маркетинговите права.



Носителят на трофея Атлетико Мадрид пък получава 16 127 422 евро само за участието си в Лига Европа, както и още 31,730 милиона евро от Шампионската лига, от който отпадна в груповата фаза и продължи в елиминациите на втория по сила клубен турнир на Стария континент.