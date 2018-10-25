УЕФА обяви: Лудогорец е взел над 12 млн. лв. от Европа, рекордьор е Арсенал

25 октомври 2018 | 18:17
УЕФА обяви: Лудогорец е взел над 12 млн. лв. от Европа, рекордьор е Арсенал
Българският футболен в шампион Лудогорец е заработил над 5,7 милиона евро от участието си в Лига Европа през миналия сезон, съобщиха от УЕФА.

Разградчани преодоляха груповата фаза на надпреварата, но отпаднаха на 1/16-финалите след две поражения от Милан с 0:3 и 0:1.

Общата сума от 5 726 726 евро е формирата от бонуса за класиране в групите на Лига Европа от 2,6 милиона евро, премиите за спечелени точки в групите от 1,476 милиона евро, приходите от разпределението на маркетингови права от 1 150 726 евро и от бонуса за класиране за 1/16-финалите от 500 хиляди евро.

Отделно от това Лудогорец получава и общо 680 хиляди евро за участието си в Шампионската лига - 420 хиляди евро за достигането до третия квалификационен кръг и 260 хиляди евро от фонд солидарност, който се разпределя между клубовете, които не са се класирали за груповата фаза.

Най-много от Лига Европа е заработил полуфиналистът Арсенал - 37 779 447 евро, като почти 29 милиона от тях са от маркетинговите права.

Носителят на трофея Атлетико Мадрид пък получава 16 127 422 евро само за участието си в Лига Европа, както и още 31,730 милиона евро от Шампионската лига, от който отпадна в груповата фаза и продължи в елиминациите на втория по сила клубен турнир на Стария континент.
Лига Европа
3 кръг, четвъртък 25 октомври
АЕК Ларнака
1:128 минута
Лудогорец
Bet365
3.2 3 2.37
1 x 2
Стадион: Neo GSP Stadium
Съдия:
4
6
7
11
13
18
19
25
99
12
2
33
30
4
6
3
18
84
88
10
92
28
Пауло Аутуори
3-4-3
4-3-3
Титуляри
Антонио Рамирес Мартинес - Тоньо Антонио Рамирес Мартинес - Тоньо25 Ренан33 Ренан
Труйол Труйол4 Сисиньо4 Сисиньо
Микел Гонсалес Микел Гонсалес18 Козмин Моци30 Козмин Моци
David Catala David Catala6 Антон Недялков3 Антон Недялков
Igor Carioca Igor Carioca2 Натанаел Пимиента6 Натанаел Пимиента
Jorge Larena Jorge Larena7 Светослав Дяков18 Светослав Дяков
Хектор Хевел Хектор Хевел13 Густаво Кампаняро10 Густаво Кампаняро
Thomas Ioannou Thomas Ioannou19 Марселиньо84 Марселиньо
Ivan Trickovski Ivan Trickovski12 Джоди Лукоки92 Джоди Лукоки
Апостолос Гиану Апостолос Гиану99 Клаудиу Кешерю28 Клаудиу Кешерю
Tete Chamorro Tete Chamorro11 Вандерсон88 Вандерсон
Jorge Larenaдузпа Jorge Larena  25'
Хектор Хевелжълт картон Хектор Хевел  20'
7' Джоди Лукоки  Джоди Лукокигол
3 Ъглови удари 2
2 Засади 1
0 Точни удари 3
1 Неточни удари 3
45 Притежание на топката % 55
1 Жълти картони 0
3 Извършени фалове 2
Лига Европа М П Р З Г точки
1 Байер (Леверкузен) Байер (Леверкузен)
3
2
1
0
7:4 (3)
7
2 ФК Цюрих ФК Цюрих
3
2
1
0
2:0 (2)
7
3 Лудогорец Лудогорец
3
0
1
2
3:5 (-2)
1
4 АЕК Ларнака АЕК Ларнака
3
0
1
2
3:6 (-3)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
0:1
player (7`) Джоди Лукоки
player(25`) Jorge Larena
1:1
 

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Добави коментар ›› Коментари (24)

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Hell
(Гост) 24
отговор
25 октомври 2018 | 20:20

По­се­те­те на­й-до­брия с­ай­т за с­е­к­с за­поз­на­нст­ва ==>> w­w­w.­S­e­x­yd­r­o­m.­c­o­m Рейтинг: 0 0

КЗЦ
(Гост) 23
отговор
25 октомври 2018 | 20:17

Едни вземат 12млн, а други хвърлят в канала 8млн. Рейтинг: 0 0

ей т
(Гост) 22
отговор
25 октомври 2018 | 20:05

да го туря на майка ти в цепената слива е бургия мръсна. САМО ЛЕВСКИ. СЕКТОР Б Рейтинг: 0 0

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ей т
(Гост) 18
отговор
25 октомври 2018 | 19:24

ей т, да не видиш до твоите маденца още един чифт мадя, глупак турски. мамицата ти. Рейтинг: 0 0

хххх
(Гост) 17
отговор
25 октомври 2018 | 19:23

ЛЕВСКИ И ЦСКА КАТО ХВАНЕШ ОТ РАКОВОТСТВОТО ДО ТРЕНИЬОРИТЕ И ДО ПУБЛИКАТА ДО МАСАЖИСТИТЕ ВЗАИМНО СЕ ЧУКАТ ПЪЛНИ ГЕЙТАЦИ СА Рейтинг: 0 0

космос
(Гост) 16
отговор
25 октомври 2018 | 19:21

то на кирчо ракета му трябва не бутонки Рейтинг: 0 0

asd
(Гост) 15
отговор
25 октомври 2018 | 19:11

Гришата пак от големи те червено фенове е събрал 500 000 лв и каза че ще купи два чифта бутонки на космонавта Рейтинг: 0 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
До Евлоги..
(Гост) 13
отговор
25 октомври 2018 | 18:42

Абе Евлоги, червей бездомен, погледни са първо себе си - кофата за смет я е гнус като е отваряш, но си седнал за лепилари да пишеш. 10 години отбора на народа по 20 стинки от фен да събирахте пак не можете една козирка да оправите Рейтинг: 0 0

Евстати
(Гост)
25 октомври 2018 | 19:13

Евлоги е авиатор, но също така и фен на Лефски като всички авиатори. Рейтинг: 0 0

Евлоги
(Гост)
25 октомври 2018 | 19:38

Никога,не съм бил и няма да бъда ,фен на говедата. Рейтинг: 0 0

Евлоги
(Гост)
25 октомври 2018 | 19:44

Какви козирки,какви 0.20 стотинки търсите от мен?Лепиларите сте.тезй,който не можете,да си купите кафево.Белото ви е далече,като Ловеч от Луната. Рейтинг: 0 0

Кир.Дом.
(Гост) 12
отговор
25 октомври 2018 | 18:39

Ухаааа,ще има достатъчно за съдии и подизпълнители! Рейтинг: 0 0

Гриша Ганчев
(Гост) 11
отговор
25 октомври 2018 | 18:36

Дайте и на мен малко да ги изпера със сокчета Куинс и ДДС Рейтинг: 0 0

gg
(Гост) 10
отговор
25 октомври 2018 | 18:35

Арсенал е най-великият отбор в света. Рейтинг: 0 0

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