УЕФА обяви: Лудогорец е взел над 12 млн. лв. от Европа, рекордьор е Арсенал

|Група G
|Рапид (Виена)
|2:0КР
|Спартак (Москва)
|Група H
|Марсилия
|1:2КР
|Айнтрахт Франкфурт
|Група I
|Бешикташ
|3:1КР
|Сарпсборг 08
|Група J
|Севиля
|5:1КР
|Стандард (Лиеж)
|Група J
|Акхисар Блд Спор
|0:1КР
|Краснодар
|Група K
|Динамо Киев
|2:2КР
|Астана
|Група L
|Видеотон
|0:2КР
|БАТЕ Борисов
|Група A
|АЕК Ларнака
|0:1КР
|ФК Цюрих
|Група A
|Лудогорец
|2:3КР
|Байер Леверкузен
|Група B
|Ред Бул Лайпциг
|2:3КР
|Ред Бул Залцбург
|Група C
|ФК Копенхаген
|1:1КР
|Зенит
|Група C
|Славия Прага
|1:0КР
|Бордо
|Група D
|Спартак (Търнава)
|1:0КР
|Андерлехт
|Група D
|Динамо (Загреб)
|4:1КР
|Фенербахче
|Група E
|Спортинг Лисабон
|2:0КР
|Карабах
|Група E
|Арсенал
|4:2КР
|Ворскла (Полтава)
|Група F
|Олимпиакос
|0:0КР
|Бетис
|Група A
|Байер Леверкузен
|4:2КР
|АЕК Ларнака
|Група B
|Розенборг
|1:3КР
|Ред Бул Лайпциг
|Група B
|Ред Бул Залцбург
|3:1КР
|Селтик
|Група C
|Бордо
|1:2КР
|ФК Копенхаген
|Група C
|Зенит
|1:0КР
|Славия Прага
|Група D
|Фенербахче
|2:0КР
|Спартак (Търнава)
|Група D
|Андерлехт
|0:2КР
|Динамо (Загреб)
|Група E
|Ворскла (Полтава)
|1:2КР
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Милан
|3:1КР
|Олимпиакос
|Група G
|Спартак (Москва)
|3:3КР
|Виляреал
|Група G
|Рейнджърс
|3:1КР
|Рапид (Виена)
|Група H
|Айнтрахт Франкфурт
|4:1КР
|Лацио
|Група I
|Сарпсборг 08
|3:1КР
|Генк
|Група J
|Стандард (Лиеж)
|2:1КР
|Акхисар Блд Спор
|Група K
|Яблонец
|2:2КР
|Динамо Киев
|Група L
|БАТЕ Борисов
|1:4КР
|ПАОК
|Група A
|ФК Цюрих
|0:028'
|Байер Леверкузен
|Група A
|АЕК Ларнака
|1:129'
|Лудогорец
|Група B
|Ред Бул Залцбург
|0:028'
|Розенборг
|Група B
|РБ (Лайпциг)
|0:028'
|Селтик
|Група C
|ФК Копенхаген
|0:026'
|Славия Прага
|Група D
|Андерлехт
|0:028'
|Фенербахче
|Група D
|Спартак (Търнава)
|0:028'
|Динамо (Загреб)
|Група E
|Карабах
|0:028'
|Ворскла (Полтава)
|Група E
|Спортинг Лисабон
|0:028'
|Арсенал
|Група F
|Дюделанж
|0:027'
|Олимпиакос
|Група G
|Рейнджърс
|25.1022:00
|Спартак (Москва)
|Група G
|Виляреал
|25.1022:00
|Рапид (Виена)
|Група H
|Айнтрахт Франкфурт
|25.1022:00
|Аполон
|Група I
|Сарпсборг 08
|25.1022:00
|Малмьо
|Група J
|Стандард (Лиеж)
|25.1022:00
|Краснодар
|Група J
|Севиля
|25.1022:00
|Акхисар Блд Спор
|Група K
|Рен
|25.1022:00
|Динамо Киев
|Група L
|Челси
|25.1022:00
|БАТЕ Борисов
|Група D
|Фенербахче
|08.1117:50
|Андерлехт
|Група G
|Спартак (Москва)
|08.1119:55
|Рейнджърс
|Група G
|Рапид (Виена)
|08.1119:55
|Виляреал
|Група H
|Аполон
|08.1119:55
|Айнтрахт Франкфурт
|Група I
|Малмьо
|08.1119:55
|Сарпсборг 08
|Група J
|Краснодар
|08.1119:55
|Стандард (Лиеж)
|Група J
|Акхисар Блд Спор
|08.1119:55
|Севиля
|Група K
|Динамо Киев
|08.1119:55
|Рен
|Група L
|БАТЕ Борисов
|08.1119:55
|Челси
|Група A
|Байер Леверкузен
|08.1122:00
|ФК Цюрих
|Група A
|Лудогорец
|08.1122:00
|АЕК Ларнака
|Група B
|Розенборг
|08.1122:00
|Ред Бул Залцбург
|Група B
|Селтик
|08.1122:00
|Ред Бул Лайпциг
|Група C
|Славия Прага
|08.1122:00
|ФК Копенхаген
|Група D
|Динамо (Загреб)
|08.1122:00
|Спартак (Търнава)
|Група E
|Ворскла (Полтава)
|08.1122:00
|Карабах
|Група E
|Арсенал
|08.1122:00
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Олимпиакос
|08.1122:00
|Дюделанж
|Група G
|Спартак (Москва)
|29.1117:50
|Рапид (Виена)
|Група K
|Астана
|29.1117:50
|Динамо Киев
|Група A
|ФК Цюрих
|29.1119:55
|АЕК Ларнака
|Група A
|Байер Леверкузен
|29.1119:55
|Лудогорец
|Група B
|Ред Бул Залцбург
|29.1119:55
|Ред Бул Лайпциг
|Група C
|Зенит
|29.1119:55
|ФК Копенхаген
|Група C
|Бордо
|29.1119:55
|Славия Прага
|Група D
|Андерлехт
|29.1119:55
|Спартак (Търнава)
|Група D
|Фенербахче
|29.1119:55
|Динамо (Загреб)
|Група E
|Карабах
|29.1119:55
|Спортинг Лисабон
|Група E
|Ворскла (Полтава)
|29.1119:55
|Арсенал
|Група F
|Бетис
|29.1119:55
|Олимпиакос
|Група J
|Краснодар
|29.1119:55
|Акхисар Блд Спор
|Група L
|БАТЕ Борисов
|29.1119:55
|Видеотон
|Група H
|Айнтрахт Франкфурт
|29.1122:00
|Марсилия
|Група I
|Сарпсборг 08
|29.1122:00
|Бешикташ
|Група J
|Стандард (Лиеж)
|29.1122:00
|Севиля
|Група G
|Виляреал
|13.1219:55
|Спартак (Москва)
|Група G
|Рапид (Виена)
|13.1219:55
|Рейнджърс
|Група H
|Лацио
|13.1219:55
|Айнтрахт Франкфурт
|Група I
|Генк
|13.1219:55
|Сарпсборг 08
|Група J
|Акхисар Блд Спор
|13.1219:55
|Стандард (Лиеж)
|Група K
|Динамо Киев
|13.1219:55
|Яблонец
|Група L
|ПАОК
|13.1219:55
|БАТЕ Борисов
|Група A
|АЕК Ларнака
|13.1222:00
|Байер Леверкузен
|Група B
|Ред Бул Лайпциг
|13.1222:00
|Розенборг
|Група B
|Селтик
|13.1222:00
|Ред Бул Залцбург
|Група C
|ФК Копенхаген
|13.1222:00
|Бордо
|Група C
|Славия Прага
|13.1222:00
|Зенит
|Група D
|Спартак (Търнава)
|13.1222:00
|Фенербахче
|Група D
|Динамо (Загреб)
|13.1222:00
|Андерлехт
|Група E
|Спортинг Лисабон
|13.1222:00
|Ворскла (Полтава)
|Група F
|Олимпиакос
|13.1222:00
|Милан
|
УЕФА обяви: Лудогорец е взел над 12 млн. лв. от Европа, рекордьор е Арсенал25 октомври 2018 | 18:17
|Титуляри
|Антонио Рамирес Мартинес - Тоньо
|25
|33
|Ренан
|Труйол
|4
|4
|Сисиньо
|Микел Гонсалес
|18
|30
|Козмин Моци
|David Catala
|6
|3
|Антон Недялков
|Igor Carioca
|2
|6
|Натанаел Пимиента
|Jorge Larena
|7
|18
|Светослав Дяков
|Хектор Хевел
|13
|10
|Густаво Кампаняро
|Thomas Ioannou
|19
|84
|Марселиньо
|Ivan Trickovski
|12
|92
|Джоди Лукоки
|Апостолос Гиану
|99
|28
|Клаудиу Кешерю
|Tete Chamorro
|11
|88
|Вандерсон
|Jorge Larenaдузпа
|25'
|Хектор Хевелжълт картон
|20'
|7'
|Джоди Лукокигол
|Лига Европа
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Байер (Леверкузен)
|
3
|
2
|
1
|
0
|
7:4 (3)
|
7
|2
|ФК Цюрих
|
3
|
2
|
1
|
0
|
2:0 (2)
|
7
|3
|Лудогорец
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3:5 (-2)
|
1
|4
|АЕК Ларнака
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3:6 (-3)
|
1
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
SPORTAL.BGСпортни новини
|Прочетена 12519
(Гост) 24
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(Гост) 16
отговор
то на кирчо ракета му трябва не бутонки Рейтинг: 0 0
(Гост) 15
отговор
Гришата пак от големи те червено фенове е събрал 500 000 лв и каза че ще купи два чифта бутонки на космонавта Рейтинг: 0 0
(Гост) 13
отговор
Абе Евлоги, червей бездомен, погледни са първо себе си - кофата за смет я е гнус като е отваряш, но си седнал за лепилари да пишеш. 10 години отбора на народа по 20 стинки от фен да събирахте пак не можете една козирка да оправите Рейтинг: 0 0
(Гост)
Евлоги е авиатор, но също така и фен на Лефски като всички авиатори. Рейтинг: 0 0
(Гост)
Никога,не съм бил и няма да бъда ,фен на говедата. Рейтинг: 0 0
(Гост)
Какви козирки,какви 0.20 стотинки търсите от мен?Лепиларите сте.тезй,който не можете,да си купите кафево.Белото ви е далече,като Ловеч от Луната. Рейтинг: 0 0
(Гост) 12
отговор
Ухаааа,ще има достатъчно за съдии и подизпълнители! Рейтинг: 0 0
(Гост) 11
отговор
Дайте и на мен малко да ги изпера със сокчета Куинс и ДДС Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
отговор
Арсенал е най-великият отбор в света. Рейтинг: 0 0