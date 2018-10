Челси без Азар срещу БАТЕ Борисов

Еден Азар ще пропусне мача от груповата фаза в Лига Европа на Челси у дома с БАТЕ Борисов в четвъртък, потвърди мениджърът на лондонския клуб Маурицио Сари. Белгийският национал има седем гола в девет двубоя за "сините" в английския шампионат до момента.

BREAKING: Eden Hazard out of @ChelseaFC 's Europa League tie against Bate Borisov with a back problem. #SSN pic.twitter.com/StUKlLrLuC