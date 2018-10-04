Цюрих - Лудогорец 0:0

Цюрих и Лудогорец играят при 0:0 в мач от груповата фаза на Лига Европа. Атаката на разградчани се води от Жуиор Брандао, а не от Клаудиу Кешерю. Причината е, че румънският стрелец не е успял да се възстанови от вирусна инфекция.Срещата започна равностойно, с битка в центъра на терена и през първите десетина минути нямаше опасности пред двете врати. Първата по-добра ситуация дойде в 15-ата минута и тя бе пред вратата на домакините. Вандерсон центрира от корнер към непокрития Недялков, но защитникът не успя да стреля с глава. Все пак отклони леко топката към Марселиньо, който финтира бранител, но шутът му бе блокиран.25. Брехер, 3. Макс, 6. Палсон, 13. Неф, 14. Домгжони, 15. Одей, 17. Бангура, 22. Рюг, 27. Шонбахлер, 70. Кололи, 71. Кризю33. Ренан, 3. Недялков, 4. Сисиньо, 6. Натанаел, 9. Брандао, 10. Кампаняро, 18. Дяков, 30. Моци, 84. Марселиньо, 88. Вандерсон, 92. Лукоки