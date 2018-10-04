Цюрих - Лудогорец 0:0

04 октомври 2018 | 20:12 - Обновена
Цюрих и Лудогорец играят при 0:0 в мач от груповата фаза на Лига Европа. Атаката на разградчани се води от Жуиор Брандао, а не от Клаудиу Кешерю. Причината е, че румънският стрелец не е успял да се възстанови от вирусна инфекция.

Срещата започна равностойно, с битка в центъра на терена и през първите десетина минути нямаше опасности пред двете врати. Първата по-добра ситуация дойде в 15-ата минута и тя бе пред вратата на домакините. Вандерсон центрира от корнер към непокрития Недялков, но защитникът не успя да стреля с глава. Все пак отклони леко топката към Марселиньо, който финтира бранител, но шутът му бе блокиран.

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ЦЮРИХ - ЛУДОГОРЕЦ 0:0

ЦЮРИХ: 25. Брехер, 3. Макс, 6. Палсон, 13. Неф, 14. Домгжони, 15. Одей, 17. Бангура, 22. Рюг, 27. Шонбахлер, 70. Кололи, 71. Кризю

ЛУДОГОРЕЦ: 33. Ренан, 3. Недялков, 4. Сисиньо, 6. Натанаел, 9. Брандао, 10. Кампаняро, 18. Дяков, 30. Моци, 84. Марселиньо, 88. Вандерсон, 92. Лукоки

МИНУТА ПО МИНУТА
Лига Европа
2 кръг, четвъртък 4 октомври
ФК Цюрих
0:021 минута
Лудогорец
Bet365
2.87 2.75 2.87
1 x 2
Стадион: Letzigrund Stadion
Съдия:
25
13
17
3
71
70
22
6
14
27
15
33
3
30
4
6
18
84
88
10
92
Пауло Аутуори
3-4-1-2
4-2-3-1
Титуляри
Яник Брехер Яник Брехер25 Ренан33 Ренан
Алаин Неф Алаин Неф13 Сисиньо4 Сисиньо
Umaru Bangura Umaru Bangura17 Козмин Моци30 Козмин Моци
Андреа Максьо Андреа Максьо3 Антон Недялков3 Антон Недялков
Kevin Rueegg Kevin Rueegg22 Натанаел Пимиента6 Натанаел Пимиента
Вактор Палсон Вактор Палсон6 Густаво Кампаняро10 Густаво Кампаняро
Хекуран Криезиу Хекуран Криезиу71 Светослав Дяков18 Светослав Дяков
Benjamin Kololli Benjamin Kololli70 Джоди Лукоки92 Джоди Лукоки
Toni Domgjoni Toni Domgjoni14 Марселиньо84 Марселиньо
Stephen Odey Stephen Odey15 Вандерсон88 Вандерсон
Марко Шонбахлер Марко Шонбахлер27
0 Ъглови удари 1
0 Неточни удари 1
54 Притежание на топката % 46
1 Извършени фалове 0
Лига Европа М П Р З Г точки
1 Байер (Леверкузен) Байер (Леверкузен)
2
1
1
0
3:2 (1)
4
2 ФК Цюрих ФК Цюрих
2
1
1
0
1:0 (1)
4
3 Лудогорец Лудогорец
2
0
1
1
2:3 (-1)
1
4 АЕК Ларнака АЕК Ларнака
2
0
1
1
0:1 (-1)
1
Компания 1 x 2
2.87 2.75 2.87
2.75 2.62 3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Добави коментар ›› Коментари (42)

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Евстати
(Гост) 42
отговор
04 октомври 2018 | 20:14

Засега 2 несъществуващи засади за Цюрих! Рейтинг: 0 0

Ма ма ма Лигаааа
(Гост) 41
отговор
04 октомври 2018 | 20:11

Абе онова хюмне Модолоци играе ли Рейтинг: 0 0

red star
(Гост) 40
отговор
04 октомври 2018 | 20:07

Жалката помиярска делиорманска селяндурщина е оценена ,,,по заслуга !!!Само 122 зрители на куците коне на делиорманския сопол !!И плюнките ни не заслужавате НЕЩАСТНИЦИ !! Рейтинг: 0 0

ха
(Гост) 39
отговор
04 октомври 2018 | 19:58

Започнха да се търкалят мизерните мангали. Рейтинг: 0 0

Jeko
(Гост)
04 октомври 2018 | 20:13

Момче,много ти е ограничен речника,знаеш три думи-мангали,катуна и Динамо.Всички те подиграват.Вземи, прочети някоя книга. Рейтинг: 0 0

/:7©Т
(Гост) 38
отговор
04 октомври 2018 | 19:56

Тоя нае ли кадее Рейтинг: 0 0

ха
(Гост) 37
отговор
04 октомври 2018 | 19:56

ЗУР за катуна на цар Киро! Рейтинг: 0 0

ха
(Гост) 36
отговор
04 октомври 2018 | 19:55

Чисто празен стадион за циганите. Подобаващо за селски отборец като техния. Рейтинг: 0 0

хихи
(Гост)
04 октомври 2018 | 20:13

е, ако го припозначт наведнъж така 5-6 хиляди гнусни припознавачи - ще имат повече Рейтинг: 0 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
до аlex
(Гост) 34
отговор
04 октомври 2018 | 19:53

смърт да най милото ти майкати , щото си някво лапе и едва ли имаш деца , майкати и педерасче с разпрано дупенце Рейтинг: 0 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
User
(Гост) 32
отговор
04 октомври 2018 | 19:52

По коя тележизия ще дажат мача? Рейтинг: 0 0

Жоао
(Гост) 31
отговор
04 октомври 2018 | 19:50

Сега му е шанса на Брандао да се изяви ! Рейтинг: 0 0

ха
(Гост)
04 октомври 2018 | 19:51

Мангало е чудесно попълие към циганския отбор на цар Киро. Рейтинг: 0 0

ха
(Гост) 30
отговор
04 октомври 2018 | 19:47

Къде е изненадата, сестри Тошеви? Аз виждам само мангали в пореден мач на Катуна. Рейтинг: 0 0

Евстати
(Гост)
04 октомври 2018 | 19:49

Глупак. Рейтинг: 0 0

Жоро
(Гост) 29
отговор
04 октомври 2018 | 19:47

Страшно съм изненадан. Рейтинг: 0 0

..
(Гост) 28
отговор
04 октомври 2018 | 19:47

Да помага бог днес с новия нападател Рейтинг: 0 0

Евстати
(Гост)
04 октомври 2018 | 19:49

За Аллах ли говориш? Рейтинг: 0 0

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На живо Лига Европа: Цюрих - Лудогорец 0:0

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