Цюрих - Лудогорец 0:0

|Група G
|Рапид (Виена)
|2:0КР
|Спартак (Москва)
|Група H
|Марсилия
|1:2КР
|Айнтрахт Франкфурт
|Група I
|Бешикташ
|3:1КР
|Сарпсборг 08
|Група J
|Севиля
|5:1КР
|Стандард (Лиеж)
|Група J
|Акхисар Блд Спор
|0:1КР
|Краснодар
|Група K
|Динамо Киев
|2:2КР
|Астана
|Група L
|Видеотон
|0:2КР
|БАТЕ Борисов
|Група A
|АЕК Ларнака
|0:1КР
|ФК Цюрих
|Група A
|Лудогорец
|2:3КР
|Байер Леверкузен
|Група B
|Ред Бул Лайпциг
|2:3КР
|Ред Бул Залцбург
|Група C
|ФК Копенхаген
|1:1КР
|Зенит
|Група C
|Славия Прага
|1:0КР
|Бордо
|Група D
|Спартак (Търнава)
|1:0КР
|Андерлехт
|Група D
|Динамо (Загреб)
|4:1КР
|Фенербахче
|Група E
|Спортинг Лисабон
|2:0КР
|Карабах
|Група E
|Арсенал
|4:2КР
|Ворскла (Полтава)
|Група F
|Олимпиакос
|0:0КР
|Бетис
|Група A
|Байер Леверкузен
|0:022'
|АЕК Ларнака
|Група B
|Розенборг
|0:122'
|Ред Бул Лайпциг
|Група B
|Ред Бул Залцбург
|0:121'
|Селтик
|Група C
|Бордо
|0:020'
|ФК Копенхаген
|Група C
|Зенит
|0:020'
|Славия Прага
|Група D
|Фенербахче
|0:021'
|Спартак (Търнава)
|Група D
|Андерлехт
|0:121'
|Динамо (Загреб)
|Група E
|Ворскла (Полтава)
|1:021'
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Милан
|0:121'
|Олимпиакос
|Група G
|Спартак (Москва)
|04.1022:00
|Виляреал
|Група G
|Рейнджърс
|04.1022:00
|Рапид (Виена)
|Група H
|Айнтрахт Франкфурт
|04.1022:00
|Лацио
|Група I
|Сарпсборг 08
|04.1022:00
|Генк
|Група J
|Стандард (Лиеж)
|04.1022:00
|Акхисар Блд Спор
|Група K
|Яблонец
|04.1022:00
|Динамо Киев
|Група L
|БАТЕ Борисов
|04.1022:00
|ПАОК
|Група A
|ФК Цюрих
|25.1019:55
|Байер Леверкузен
|Група A
|АЕК Ларнака
|25.1019:55
|Лудогорец
|Група B
|Ред Бул Залцбург
|25.1019:55
|Розенборг
|Група B
|Ред Бул Лайпциг
|25.1019:55
|Селтик
|Група C
|ФК Копенхаген
|25.1019:55
|Славия Прага
|Група D
|Андерлехт
|25.1019:55
|Фенербахче
|Група D
|Спартак (Търнава)
|25.1019:55
|Динамо (Загреб)
|Група E
|Карабах
|25.1019:55
|Ворскла (Полтава)
|Група E
|Спортинг Лисабон
|25.1019:55
|Арсенал
|Група F
|Дюделанж
|25.1019:55
|Олимпиакос
|Група G
|Рейнджърс
|25.1022:00
|Спартак (Москва)
|Група G
|Виляреал
|25.1022:00
|Рапид (Виена)
|Група H
|Айнтрахт Франкфурт
|25.1022:00
|Аполон
|Група I
|Сарпсборг 08
|25.1022:00
|Малмьо
|Група J
|Стандард (Лиеж)
|25.1022:00
|Краснодар
|Група J
|Севиля
|25.1022:00
|Акхисар Блд Спор
|Група K
|Рен
|25.1022:00
|Динамо Киев
|Група L
|Челси
|25.1022:00
|БАТЕ Борисов
|Група D
|Фенербахче
|08.1117:50
|Андерлехт
|Група G
|Спартак (Москва)
|08.1119:55
|Рейнджърс
|Група G
|Рапид (Виена)
|08.1119:55
|Виляреал
|Група H
|Аполон
|08.1119:55
|Айнтрахт Франкфурт
|Група I
|Малмьо
|08.1119:55
|Сарпсборг 08
|Група J
|Краснодар
|08.1119:55
|Стандард (Лиеж)
|Група J
|Акхисар Блд Спор
|08.1119:55
|Севиля
|Група K
|Динамо Киев
|08.1119:55
|Рен
|Група L
|БАТЕ Борисов
|08.1119:55
|Челси
|Група A
|Байер Леверкузен
|08.1122:00
|ФК Цюрих
|Група A
|Лудогорец
|08.1122:00
|АЕК Ларнака
|Група B
|Розенборг
|08.1122:00
|Ред Бул Залцбург
|Група B
|Селтик
|08.1122:00
|Ред Бул Лайпциг
|Група C
|Славия Прага
|08.1122:00
|ФК Копенхаген
|Група D
|Динамо (Загреб)
|08.1122:00
|Спартак (Търнава)
|Група E
|Ворскла (Полтава)
|08.1122:00
|Карабах
|Група E
|Арсенал
|08.1122:00
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Олимпиакос
|08.1122:00
|Дюделанж
|Група G
|Спартак (Москва)
|29.1117:50
|Рапид (Виена)
|Група K
|Астана
|29.1117:50
|Динамо Киев
|Група A
|ФК Цюрих
|29.1119:55
|АЕК Ларнака
|Група A
|Байер Леверкузен
|29.1119:55
|Лудогорец
|Група B
|Ред Бул Залцбург
|29.1119:55
|Ред Бул Лайпциг
|Група C
|Зенит
|29.1119:55
|ФК Копенхаген
|Група C
|Бордо
|29.1119:55
|Славия Прага
|Група D
|Андерлехт
|29.1119:55
|Спартак (Търнава)
|Група D
|Фенербахче
|29.1119:55
|Динамо (Загреб)
|Група E
|Карабах
|29.1119:55
|Спортинг Лисабон
|Група E
|Ворскла (Полтава)
|29.1119:55
|Арсенал
|Група F
|Бетис
|29.1119:55
|Олимпиакос
|Група J
|Краснодар
|29.1119:55
|Акхисар Блд Спор
|Група L
|БАТЕ Борисов
|29.1119:55
|Видеотон
|Група H
|Айнтрахт Франкфурт
|29.1122:00
|Марсилия
|Група I
|Сарпсборг 08
|29.1122:00
|Бешикташ
|Група J
|Стандард (Лиеж)
|29.1122:00
|Севиля
|Група G
|Виляреал
|13.1219:55
|Спартак (Москва)
|Група G
|Рапид (Виена)
|13.1219:55
|Рейнджърс
|Група H
|Лацио
|13.1219:55
|Айнтрахт Франкфурт
|Група I
|Генк
|13.1219:55
|Сарпсборг 08
|Група J
|Акхисар Блд Спор
|13.1219:55
|Стандард (Лиеж)
|Група K
|Динамо Киев
|13.1219:55
|Яблонец
|Група L
|ПАОК
|13.1219:55
|БАТЕ Борисов
|Група A
|АЕК Ларнака
|13.1222:00
|Байер Леверкузен
|Група B
|Ред Бул Лайпциг
|13.1222:00
|Розенборг
|Група B
|Селтик
|13.1222:00
|Ред Бул Залцбург
|Група C
|ФК Копенхаген
|13.1222:00
|Бордо
|Група C
|Славия Прага
|13.1222:00
|Зенит
|Група D
|Спартак (Търнава)
|13.1222:00
|Фенербахче
|Група D
|Динамо (Загреб)
|13.1222:00
|Андерлехт
|Група E
|Спортинг Лисабон
|13.1222:00
|Ворскла (Полтава)
|Група F
|Олимпиакос
|13.1222:00
|Милан
|
Цюрих - Лудогорец 0:004 октомври 2018 | 20:12 - Обновена
|Титуляри
|Яник Брехер
|25
|33
|Ренан
|Алаин Неф
|13
|4
|Сисиньо
|Umaru Bangura
|17
|30
|Козмин Моци
|Андреа Максьо
|3
|3
|Антон Недялков
|Kevin Rueegg
|22
|6
|Натанаел Пимиента
|Вактор Палсон
|6
|10
|Густаво Кампаняро
|Хекуран Криезиу
|71
|18
|Светослав Дяков
|Benjamin Kololli
|70
|92
|Джоди Лукоки
|Toni Domgjoni
|14
|84
|Марселиньо
|Stephen Odey
|15
|88
|Вандерсон
|Марко Шонбахлер
|27
|Лига Европа
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Байер (Леверкузен)
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3:2 (1)
|
4
|2
|ФК Цюрих
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1:0 (1)
|
4
|3
|Лудогорец
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2:3 (-1)
|
1
|4
|АЕК Ларнака
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0:1 (-1)
|
1
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
SPORTAL.BGСпортни новини
|Прочетена 20519
(Гост) 42
отговор
Засега 2 несъществуващи засади за Цюрих! Рейтинг: 0 0
(Гост) 41
отговор
Абе онова хюмне Модолоци играе ли Рейтинг: 0 0
(Гост) 40
отговор
Жалката помиярска делиорманска селяндурщина е оценена ,,,по заслуга !!!Само 122 зрители на куците коне на делиорманския сопол !!И плюнките ни не заслужавате НЕЩАСТНИЦИ !! Рейтинг: 0 0
(Гост) 39
отговор
Започнха да се търкалят мизерните мангали. Рейтинг: 0 0
(Гост)
Момче,много ти е ограничен речника,знаеш три думи-мангали,катуна и Динамо.Всички те подиграват.Вземи, прочети някоя книга. Рейтинг: 0 0
(Гост) 38
отговор
Тоя нае ли кадее Рейтинг: 0 0
(Гост) 37
отговор
ЗУР за катуна на цар Киро! Рейтинг: 0 0
(Гост) 36
отговор
Чисто празен стадион за циганите. Подобаващо за селски отборец като техния. Рейтинг: 0 0
(Гост)
е, ако го припозначт наведнъж така 5-6 хиляди гнусни припознавачи - ще имат повече Рейтинг: 0 0
(Гост) 34
отговор
смърт да най милото ти майкати , щото си някво лапе и едва ли имаш деца , майкати и педерасче с разпрано дупенце Рейтинг: 0 0
(Гост) 32
отговор
По коя тележизия ще дажат мача? Рейтинг: 0 0
(Гост) 31
отговор
Сега му е шанса на Брандао да се изяви ! Рейтинг: 0 0
(Гост)
Мангало е чудесно попълие към циганския отбор на цар Киро. Рейтинг: 0 0
(Гост) 30
отговор
Къде е изненадата, сестри Тошеви? Аз виждам само мангали в пореден мач на Катуна. Рейтинг: 0 0
(Гост)
Глупак. Рейтинг: 0 0
(Гост) 29
отговор
Страшно съм изненадан. Рейтинг: 0 0
(Гост) 28
отговор
Да помага бог днес с новия нападател Рейтинг: 0 0
(Гост)
За Аллах ли говориш? Рейтинг: 0 0