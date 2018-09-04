Турнирът започва съществуването си през 1971 година. Тогава той наследява Купата на панаирните градове, който минава под шапката на УЕФА и е трансформиран в доста по-сериозна надпревара, която е наречена Купа на УЕФА. В нея участват отбори, които не са шампиони на страните си и са завършили след първенеца. Впоследствие, след създаването на Шампионската лига през 1992 година и след обединението с Купата на носителите на купи през 1999 година, все повече тимове получават право на участие, включително такива, спечелили националните купи в своите държави, както и отбори, отпаднали от Шампионската лига. От 2009 година, след като е закрит и турнирът Интертото, надпреварата официално е преименувана на Лига Европа.



Преди сезон 2004-05, турнирът е изцяло на елиминации в два мача. След това обаче е взето решение да бъде добавена и групова фаза, която първоначално е с 8 групи от по 5 отбора, а от сезон 2009-10 е променена на 12 групи с по 4 отбора. Напред продължават първите 2 във всяка група, които впоследствие минават през още четири елиминационни кръга, за да бъдат излъчени двамата финалисти. До 1998 година финалът е в два мача на разменено гостуване. От този момент нататък е въведена промяна и победителят вече се определя в един мач на неутрален терен.



Най-успешният отбор в турнира е испанският Севиля, който има 5 трофея във витрината си. Втората позиция с по 3 купи си делят Ювентус, Атлетико Мадрид и Интер, а с по 2 трофея са Борусия (Мьонхенгладбах), Тотнъм, Фейенорд, ИФК Гьотеборг, Реал Мадрид, Парма и Порто.



Общо 28 отбора са имали честта да триумфират в тази надпревара, като най-много пъти трофеят е отивал в представители на Испания - 11.



Последният сезон победител стана Атлетико Мадрид, който на финала в Лион надигра с 3:0 Олимпик Марсилия.



Награден фонд



За сезон 2018/19 всички отбори от груповата фаза на Лига Европа получават сумата от 2,92 млн. евро. За всяка своя победа всеки тим ще получи допълнителни 570 хил. евро, а за равенство - 190 хил. евро. Всеки клуб, завършил първи в групата си, ще заработи още 1 млн. евро, а вторият в групата - 500 хил. евро. Достигането до елиминационната фаза гарантира приход от 500 хил. евро; до 1/8-финалите - 1,1 млн. евро; до 1/4-финалите 1,5 млн. евро, а до 1/2-финалите 2,4 млн. евро. Финалистът получава към тези пари още 4,5 млн. евро, а шампионът - 8,5 млн. евро.



Разпределение на парите по кръгове:



Първи квалификационен кръг: 220 хил. евро

Втори квалификационен кръг: 240 хил. евро

Трети квалификационен кръг: 260 хил. евро

Плейофен кръг: 300 хил. евро

Влизане в груповата фаза: 2,92 млн. евро

Победа в груповата фаза: 570 хил. евро

Равенство в груповата фаза: 190 хил. евро

Победител в групата: 1 млн. евро

Второ място в групата: 500 хил. евро

Първа елиминационна фаза: 500 хил. евро

1/8-финал: 1,1 млн. евро

1/4-финал: 1,5 млн. евро

1/2-финал: 2,4 млн. евро

Финалист: 4,5 млн. евро

Шампион: 8,5 млн. евро



ФИНАЛИ:



1971-72:



Уулвърхамптън - Тотнъм 1:2 (стадион "Молиню", Улвърхамптън)

0:1 Чивърс (57)

1:1 МакКалъг (72)

1:2 Чивърс (87)



Тотнъм - Уулвърхамптън 1:1 (стадион "Уайт Харт Лейн", Лондон)

1:0 Малъри (29)

1:1 Уагстаф (40)



1972-73:



Ливърпул - Борусия (М) 3:0 (стадион "Анфийлд", Ливърпул)

1:0 Кийгън (21)

2:0 Кийгън (32)

3:0 Лойд (81)



Борусия (М) - Ливърпул 2:0 (стадион "Бьокелбергщадион", Мьонхенгладбах)

1:0 Хайнкес (29)

2:0 Хайнкес (40)



1973-74:



Тотнъм - Фейенорд 2:2 (стадион "Уайт Харт Лейн", Лондон)

1:0 Инглънд (39)

1:1 Ван Ханегем (43)

2:1 Ванд Даеле (64) авт.

2:2 Де Йонг (85)



Фейенорд - Ливърпул 2:0 (стадион "Фейенорд", Ротердам)

1:0 Рийсберген (43)

2:0 Ресел (84)



1974-75:



Борусия (М) - Твенте 0:0 (стадион "Райнщадион", Дюселдорф)



Твенте - Борусия (М) 1:5 (стадион "Дикман Щадион", Еншеде)

0:1 Симонсен (2)

0:2 Хайнкес (9)

0:3 Хайнкес (50)

0:4 Хайнкес (60)

1:4 Дрост (78)

1:5 Симонсен (88) дуз.



1975-76:



Ливърпул - Брюж 3:2 (стадион "Анфийлд", Ливърпул)

0:1 Ламбърт (5)

0:2 Куутс (15)

1:2 Кенеди (59)

2:2 Кейс (61)

3:2 Кийгън (65) дуз.



Брюж - Ливърпул 1:1 (стадион "Олимпиащадион", Брюж)

1:0 Ламбърт (11) дуз.

1:1 Кийгън (15)



1976-77:



Ювентус - Атлетик Билбао 1:0 (стадион "Комунале", Торино)

1:0 Тардели (15)



Атлетик Билбао - Ювентус 2:1 (стадион "Сан Мамес", Билбао)

0:1 Бетега (7)

1:1 Ируета (11)

2:1 Карлос (78)



1977-78:



Бастия - ПСВ Айндховен 0:0 (стадион "Арман Чезари", Бастиа)



ПСВ Андховен - Бастия 3:0 (стадион "Филипс Стейдиъм", Айндховен)

1:0 Ван де Керхоф (24)

2:0 Дейкерс (67)

3:0 Ван дер Куйлен (69)



1978-79:



Цървена звезда - Борусия (М) 1:1 (стадион "Цървена звезда", Белград)

1:0 Шестич (22)

1:1 Юришич (60) авт.



Борусия (М) - Цървена звезда 1:0 (стадион "Райнщадион", Дюселдорф)

1:0 Симонсен (18) дуз.



1979-80:



Борусия (М) - Айнтрахт (Фр) 3:2 (стадион "Бьокелбергщадион", Мьонхенгладбах)

0:1 Каргер (37)

1:1 Кулик (44)

1:2 Холценбайн (71)

2:2 Матеус (78)

3:2 Кулик (88)



Айнтрахт (Фр) - Борусия (М) 1:0 (стадион "Валдщадион", Франкфурт)

1:0 Шауб (81)



1980-81:



Ипсуич - АЗ Алкмаар 3:0 (стадион "Портман Роуд", Ипсуич)

1:0 Уорк (30) дуз.

2:0 Тийсен (47)

3:0 Маринър (55)



АЗ Алкмаар - Ипсуич 4:2 (стадион "Олимпиящадион", Амстердам)

0:1 Тийсен (4)

1:1 Вейзъл (7)

2:1 Метгод (25)

2:2 Уорк (32)

3:2 Тол (40)

4:2 Йонкер (73)



1981-82:



ИФК Гьотеборг - Хамбургер ШФ 1:0 (стадион "Улеви", Гьотеборг)

1:0 Холмгрен (87)



Хамбургер ШФ - ИФК Гьотеборг 0:3 (стадион "Фолкспаркщадион", Хамбург)

0:1 Корнелиусон (25)

0:2 Нилсон (62)

0:3 Фредриксон (65) дуз.



1982-83:



Андерлехт - Бенфика 1:0 (стадион "Хейзел", Брюксел)

1:0 Бриле (29)



Бенфика - Андерлехт 1:1 (стадион "Луш", Лисабон)

1:0 Шеу (32)

1:1 Лозано (38)



1983-84:



Андерлехт - Тотнъм 1:1 (стадион "Констант Ванден Щок", Брюксел)

0:1 Милър (57)

1:1 Олсен (85)



Тотнъм - Андерлехт 1:1 (4:3 сл. дузпи) (стадион "Уайт Харт Лейн", Лондон)

0:1 Чернятински (60)

1:1 Робъртс (84)



1984-85:



Видеотон - Реал Мадрид 0:3 (стадион "Состой", Шекенфехервар)

0:1 Мичел (31)

0:2 Сантияна (77)

0:3 Валдано (89)



Реал Мадрид - Видеотон 0:1 (стадион "Сатниаго Бернабеу", Мадрид)

0:1 Майер (86)



1985-86:



Реал Мадрид - Кьолн 5:1 (стадион "Сантиаго Бернабеу", Мадрид)

0:1 Алофс (29)

1:1 Санчес (38)

2:1 Гордийо (42)

3:1 Валдано (51)

4:1 Валдано (84)

5:1 Сантийяна (89)



Кьолн - Реал Мадрид 2:0 (стадион "Олимпиящадион", Берлин)

1:0 Байн (22)

2:0 Гайленкирхен (72)



1986-87:



ИФК Гьотеборг - Дънди 1:0 (стадион "Улеви", Гьотеборг)

1:0 Петерсон (38)



Дънди - ИФК Гьотеборг 1:1 (стадион "Танадис Парк", Дънди)

0:1 Нилсон (22)

1:1 Кларк (60)



1987-88:



Еспаньол - Байер (Леверкузен) 3:0 (стадион "Сария", Барселона)

1:0 Лосада (45)

2:0 Лосада (56)

3:0 Солер (49)



Байер (Леверкузен) - Еспаньол 3:0 (3:2 сл- дузпи) (стадион "Улрих-Хаберланд", Леверкузен)

1:0 Тита (57)

2:0 Гьотц (63)

3:0 Ча (81)



1988-89:



Наполи - Щутгарт 2:1 (стадион "Сан Паоло", Неапол)

0:1 Гуадино (17)

1:1 Марадона (68) дуз.

2:1 Карека (87)



Щутгарт - Наполи 3:3 ("Некарщадион", Щутгарт)

0:1 Алемао (18)

1:1 Клинсман 27)

1:2 Ферара (39)

1:3 Карека (62)

2:3 Ди Наполи (70) авт.

3:3 Шмелер (89)



1989-90:



Ювентус - Фиорентина 3:1 (стадион "Комунале", Торино)

1:0 Галия (3)

1:1 Бусо (10)

2:1 Казираги (59)

3:1 Де Агостини (73)



Фиорентина - Ювентус 0:0 (стадион "Партенио", Авелино)



1990-91:



Интер - Рома 2:0 (стадион "Джузепе Меаца", Милано)

1:0 Матеус (55) дуз.

2:0 Берти (67)



Рома - Интер 1:0 (стадион "Олимпико", Рим)

1:0 Рицители (81)



1991-92:



Торино - Аякс 2:2 (стадион "Деле Алпи", Торино)

0:1 Йонк (17)

1:1 Казаградне (66)

1:2 Петерсон (73) дуз.

2:2 Казаградне (82)



Аякс - Торино 0:0 (стадион "Олимпиящадион", Амстердам)



1992-93:



Борусия (Дортмунд) - Ювентус 1:3 (стадион "Вестфаленщадион", Дортмунд)

1:0 Румениге (2)

1:1 Д. Баджо (26)

1:2 Р. Баджо (30)

1:3 Р. Баджо (73)



Ювентус - Борусия (Дортмунд) 3:0 (стадион "Деле Алпи", Торино)

1:0 Д. Баджо (5)

2:0 Д. Баджо (39)

3:0 Мьолер (65)



1993-94:



Аустрия (Залцбург) - Интер 0:1 (стадион "Ернст Хапел", Виена)

0:1 Берти (35)



Интер - Аустрия (Залцбург) 1:0 (стадион "Джузепе Меаца", Милано"

1:0 Йонк (62)



1994-95:



Парма - Ювентус 1:0 (стадион "Енио Тардини", Парма)

1:0 Д. Баджо (5)



Ювентус - Парма 1:1 (стадион "Джузепе Меаца", Милано)

1:0 Виали (35)

1:1 Д. Баджо (53)



1995-96:



Байерн (Мюнхен) - Бордо 2:0 (стадион "Олимпиящадион", Мюнхен)

1:0 Хелмер (34)

2:0 Шол (60)



Бордо - Байерн (Мюнхен) 1:3 (стадион "Парк Лескюр", Бордо)

0:1 Шол (53)

0:2 Костадинов (65)

1:2 Дутюел (76)

1:3 Клинсман (78)



1996-97:



Шалке 04 - Интер 1:0 (стадион "Паркщадион", Гелзенкирхен)

1:0 Вилмотс (70)



Интер - Шалке 04 1:0 (1:4 сл. дузпи) (стадион "Джузепе Меаца", Милано)

1:0 Саморано (84)



1997-98:



Лацио - Интер 0:3 (стадион "Парк де Пренс", Париж)

0:1 Саморано (5)

0:2 Санети (60)

0:3 Роналдо (70)



1998-99:



Парма - Олимпик Марсилия 3:0 (стадион "Лужники", Москва)

1:0 Креспо (25)

2:0 Ваноли (36)

3:0 Киеза (55)



1999-00:



Галатасарай - Арсенал 0:0 (4:1 сл. дузпи) (стадион "Паркен", Копенхаген)



2000-01:



Ливърпул - Алавес 5:4 (сл.пр.) (стадион "Вестфаленщадион", Дортмунд)

1:0 Бабел (4)

2:0 Джерард (16)

2:1 Алонсо (27)

3:1 Макалистър (41) дуз.

3:2 Морено (48)

3:3 Морено (51)

4:3 Фаулър (73)

4:4 Кройф (88)

5:4 Хели (117) авт.



2001-02:



Фейенорд - Борусия (Дортмунд) 3:2 (стадион "Фейенорд", Ротердам)

1:0 Ван Хойдонк (42) дуз.

2:0 Ван Хойдонк (40)

2:1 Аморозо (47) дуз.

3:1 Томасон (50)

3:2 Колер (58)



2002-03:



Селтик - Порто 2:3 (сл. пр.) стадион "Олимпико", Севиля)

0:1 Дерлей (45)

1:1 Ларсон (47)

1:2 Алейничев (54)

2:2 Ларсон (57)

2:3 Дерлей (115)



2003-04:



Валенсия - Олимпик Марсилия 2:0 (стадион "Улеви", Гьотеборг)

1:0 Висенте (45) дуз.

2:0 Миста (58)



2004-05:



Спортинг (Лисабон) - ЦСКА (Москва) 1:3 (стадион "Жозе Алваладе", Лисабон)

1:0 Роджерио (29)

1:1 А. Березуцки (56)

1:2 Жирков (65)

1:3 Вагнер Лав (75)



2005-06:



Мидълзбро - Севиля 0:4 (стадион "Филипс Стейдиъм", Айндховен)

0:1 Фабиано (27)

0:2 Мареска (78)

0:3 Мареска (84)

0:4 Кануте (89)



2006-07:



Еспаньол - Севиля 2:2 (1:3 сл. дузпи) (стадион "Хемпдън Парк", Глазгоу)

0:1 Адриано (18)

1:1 Риера (28)

1:2 Кануте (105)

2:2 Жонатас (115)



2007-08:



Зенит - Глазгоу Рейнджърс 2:0 (стадион "Сити ъф Манчестър", Манчестър)

1:0 Денисов (72)

2:0 Зирянов (90)



2008-09:



Шахтьор (Донецк) - Вердер (Бремен) 2:1 (сл. пр.) (стадион "Шукрю Сарачоглу", Истанбул)

1:0 Адриано (25)

1:1 Налдо (35)

2:1 Жадсон (97)



2009-10:



Атлетико Мадрид - Фулъм 2:1 (сл.пр.) (стадион "Нордбанк Арена", Хамбург)

1:0 Форлан (32)

1:1 Дейвис (37)

2:1 Форлан (116)



2010-11:



Порто - Брага 1:0 (стадион "Авива Стейдиъм", Дъблин)

1:0 Фалкао (44)



2011-12:



Атлетико Мадрид - Атлетик Билбао 3:0 (стадион "Арена Национала", Букурещ)

1:0 Фалкао (7)

2:0 Фалкао (34)

3:0 Диего (85)



2012-13:



Бенфика - Челси 1:2 (стадион "Амстердам Арена", Амстердам)

0:1 Торес (60)

1:1 Кардосо (68) дуз.

1:2 Иванович (90)



2013-14:



Севиля - Бенфика 0:0 (4:2 сл. дузпи) (стадион "Ювентус Стейдиъм", Торино)



2014-15:



Днипро - Севиля 2:3 (Национален стадион, Варшава)

1:0 Калинич (7)

1:1 Криховяк (28)

1:2 Бака (31)

2:2 Ротан (44)

2:3 Бака (73)



2015-16:



Ливърпул - Севиля 1:3 (стадион "Санкт Якоб", Базел)

1:0 Стъридж (35)

1:1 Гамейро (46)

1:2 Коке (64)

1:3 Коке (70)



2016-17:



Аякс - Манчестър Юнайтед 0:2 (стадион "Френдс Арена", Солна)

0:1 Погба (16)

0:2 Мхитарян (48)



2017-18:



Олимпик Марсилия - Атлетико Мадрид 0:3 (стадион "Десен Шаприю", Лион)

0:1 Гризман (21)

0:2 Гризман (49)

0:3 Габи (89)



Отбори Спечелени финали (години) Загубени финали



Севиля (5) (2006, 2007, 2014, 2015,2016)

Ливърпул (3) (1973, 1976, 2001) (2016)

Ювентус (3) (1977,1990,1993) (1995)

Интер (3) (1991, 1994, 1998) (1997)

Атлетико Мадрид (3) (2010, 2012, 2018)

Борусия (Мюнхенгладбах) (2) (1975, 1979) (1973, 1980)

Тотнъм (2) (1972, 1984) (1974)

Фейенорд (2) (1974, 2002)

ИФК Гьотеборг (2) (1982, 1987)

Реал Мадрид (2) (1985, 1986)

Парма (2) (1995, 1999)

Порто (2) (2003, 2011)

Андерлехт (1) (1983) (1984)

Аякс (1) (1992) (2017)

ПСВ Айндховен (1) (1978)

Айнтрахт (Франкфурт) (1) (1980)

Ипсуич (1) (1981)

Байер (Леверкузен) (1) (1988)

Наполи (1) (1989)

Байерн Мюнхен (1) (1996)

Шалке 04 (1) (1997)

Галатасарай (1) (2000)

Валенсия (1) (2004)

ЦСКА (Москва) (1) (2005)

Зенит (1) (2008)

Шахтьор (Донецк) (1) (2009)

Челси (1) (2013)

Манчестър Юнайтед (1) (2017)





Разпределение на шампионите (и финалистите) по държави:



Испания - 11 (5)

Италия - 9 (6)

Англия - 8 (6)

Германия - 6 (8)

Холандия - 4 (3)

Португалия - 2 (5)

Русия - 2 (0)

Швеция - 2 (0)

Белгия - 1 (2)

Украйна - 1 (1)

Турция - 1 (0)

Франция - 0 (5)

Шотландия - 0 (3)

Австрия - 0 (1)

Унгария - 0 (1)

Югославия - 0 (1)