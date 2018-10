Арсенал без Мхитарян в Азербайджан от съображения за сигурност

Халфът на Арсенал Хенрих Мхитарян ще пропусне мача от 2-ия кръг на груповата фаза на Лига Европа срещу Карабах, стана ясно вчера. Арменският национал няма да пътува с "топчиите" за Азербайджан от съображения за сигурност. От клуба са преценили, че неговото присъствие в Баку би било съпроводено с определени рискове. Причината е дългогодишният политически конфликт между Азербайджан и Армения. Двете страни имат спор за териториалната принадлежност на Нагорни Карабах и не поддържат дипломатически отношения.

Arsenal's Henrikh Mkhitaryan Forced to Miss Europa League Tie in Baku as Armenians Are Banned From Azerbaijan: https://t.co/GRrj6BB5pu pic.twitter.com/mGl0kKMwzK