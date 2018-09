Зенит изпусна Копенхаген на "Паркен" (видео)

ФК Копенхаген и Зенит направиха равенство 1:1 в първи мач от група "С" на Лига Европа. Гостите имаха повече положения, но датчаните не се предадоха и през второто полувреме стигнаха до точката. Дебют за Зенит в евротурнирите записа бившият италиански национал Клаудио Маркизио, който беше привлечен от Ювентус.

Питерци можеха да поведат в 4-ата минута, но Александър Ерохин стреля в аут от удобна позиция. Домакините отговориха с изстрел на Виктор Фишер, който не затрудни Андрей Луньов. В средата на полувремето ФК Копенхаген се настани по-трайно в половината на гостите, но без да създадат голови опасности. Центриранията към Даме Н'Дойе бяха обирани от централните защитници на Зенит. Пред другата врата имаше интересен епизод с участието на Далер Кузаев, но неговият удар беше спасен.

58' | Here he comes! @ClaMarchisio8 for his European Zenit-debut!#FCKZEN 0-1 pic.twitter.com/KxNwEWotsP