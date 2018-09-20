Лига Европа

Лудогорец - Байер (Леверкузен) 0:0

20 септември 2018 | 22:00 - Обновена
Лудогорец - Байер (Леверкузен) 0:0
Лудогорец и Байер (Леверкузен) играят при 0:0 в мач от първия кръг на груповата фаза в Лига Европа.
В тази на българския шампион няма изненади. Преминалият в Нюрнберг Мисиджан е заменен от Джоди Лукоки.

ЛУДОГОРЕЦ - БАЙЕР (ЛЕВЕРКУЗЕН) 0:0

ЛУДОГОРЕЦ: 33. Ренан, 4. Сисиньо, 30. Моци, 3. Недялков, 6. Натанаел, 18. Дяков, 10. Кампаняро, 92. Лукоки, 84. Марселиньо, 88. Вандерсон, 28. Кешерю

БАЙЕР Л: 1. Храдецки, 4. Та, 6. Драгович, 7. Паулиньо, 8. Л. Бендер, 10. Брант, 11. Телин, 18. Вендел, 21. Коор, 23. Вайзер, 29. Хавертц

МИНУТА ПО МИНУТА

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Лига Европа
1 кръг, четвъртък 20 септември
Лудогорец
0:04 минута
Байер Леверкузен
Bet365
2.87 3.25 2.6
1 x 2
Стадион: Ludogorets Arena
Съдия:
33
3
30
4
6
18
84
88
10
92
28
1
4
18
5
8
23
21
10
29
11
7
Пауло Аутуори
Хайко Херлих
4-3-3
4-4-1-1
Титуляри
Ренан Ренан33 Лукас Храдецки1 Лукас Храдецки
Сисиньо Сисиньо4 Мичел Вайзер23 Мичел Вайзер
Козмин Моци Козмин Моци30 Жонатан Та4 Жонатан Та
Антон Недялков Антон Недялков3 Свен Бендер5 Свен Бендер
Натанаел Пимиента Натанаел Пимиента6 Вендел18 Вендел
Светослав Дяков Светослав Дяков18 Юлиан Брант10 Юлиан Брант
Густаво Кампаняро Густаво Кампаняро10 Ларс Бендер8 Ларс Бендер
Марселиньо Марселиньо84 Доминик Коор21 Доминик Коор
Джоди Лукоки Джоди Лукоки92 Паулиньо7 Паулиньо
Клаудиу Кешерю Клаудиу Кешерю28 Кай Хавертц29 Кай Хавертц
Вандерсон Вандерсон88 Исаак Телин11 Исаак Телин
0 Неточни удари 1
50 Притежание на топката % 50
Лига Европа М П Р З Г точки
1 Байер Леверкузен Байер Леверкузен
1
0
1
0
0:0 (0)
1
2 Лудогорец Лудогорец
1
0
1
0
0:0 (0)
1
3 ФК Цюрих ФК Цюрих
1
0
1
0
0:0 (0)
1
4 АЕК Ларнака АЕК Ларнака
1
0
1
0
0:0 (0)
1
Компания 1 x 2
2.87 3.25 2.6
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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Добави коментар ›› Коментари (24)

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1914
(Гост) 24
отговор
20 септември 2018 | 21:59

Успех..Байер..!! Рейтинг: 0 0

АС
(Гост) 23
отговор
20 септември 2018 | 21:56

Стсдиона празен. Манафите от Рязанград цсл ден тфъбят че всичко продадено. Всички мснсфи от Рязанград са фалшиви. Рейтинг: 0 0

Яяя
(Гост)
20 септември 2018 | 21:59

Празна е само тъпата ти глава Рейтинг: 0 0

Евстати
(Гост)
20 септември 2018 | 22:00

Всички работници от цеха, които по принцип трябва да са нощна смяна, са на стадиона. Рейтинг: 0 0

зто
(Гост) 22
отговор
20 септември 2018 | 21:52

ЛУДОГОРЕЦ В ЕВРОПА, СТОЛИЦАТА С РОДОПА! Рейтинг: 0 0

Дива свиня Пънчево
(Гост) 21
отговор
20 септември 2018 | 21:49

Пънчево праща поздрави на всички оранжеви, които мразят лудогорец, но ще гледат мача, защото се очаква красив футбол. Като свърши мача, още повече ще мрази те лудогорец защото завистта ви ще вземе привес!!! Рейтинг: 0 0

цецка Ловешка
(Гост) 20
отговор
20 септември 2018 | 21:42

Наскоро ходих да прекадя за мъртвеца! Все пак сме Септември. Рейтинг: 0 0

Евстати
(Гост)
20 септември 2018 | 21:54

Сините приятелки винаги верни на Лудогорче Рейтинг: 0 0

Разград
(Гост) 19
отговор
20 септември 2018 | 21:42

Десет чепа в оранжевия ти седалищен мускул,тъпак. Рейтинг: 0 0

Гюрсел помак-Лоич
(Гост) 18
отговор
20 септември 2018 | 21:38

Тирета,леко с нервите,припознавачи скапани. Рейтинг: 0 0

!
(Гост) 17
отговор
20 септември 2018 | 21:36

10:0 за Байерн Леверкузен Рейтинг: 0 0

msm
(Гост) 16
отговор
20 септември 2018 | 21:36

Кв’и са тия мачове по нощите бе!? В делничен ден?! Мерси, гледайте си ги..... иначе мача е 0:3 Рейтинг: 0 0

lud
(Гост) 15
отговор
20 септември 2018 | 21:23

Успех! Рейтинг: 0 0

Сали Салиб
(Гост) 14
отговор
20 септември 2018 | 21:21

Айди посли у жамията да благударим на Алллаха. Рейтинг: 0 0

fan na Ludogorets
(Гост) 13
отговор
20 септември 2018 | 21:19

uspeh 6ampioni Рейтинг: 0 0

msm
(Гост)
20 септември 2018 | 21:40

ок, пишеш на латиница, но мислиш ли, че в отбор’чето ви има някои, който да знае значението на тези две български думи!? Рейтинг: 0 0

SASAS
(Гост)
20 септември 2018 | 21:57

шампион е българска дума хахахахахахХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА Рейтинг: 0 0

гг
(Гост) 12
отговор
20 септември 2018 | 21:18

тирета ментета да гледат и тая година 10-11 ли е подред без да имат евробитка ... и да завиждат от яд ... да цъкат само с езиците и тайничко да си викат еххх защо Киро не ни купи на времето Рейтинг: 0 0

ha
(Гост)
20 септември 2018 | 21:29

Хубчев на стадиона ли е? А да, няма какво да види в Катуна. Рейтинг: 0 0

до ha
(Гост)
20 септември 2018 | 21:33

Абе нека Катуна играе с европейските отбори пък той където иска натам да гледам.Оранжевия катун и неговите фенове днес ще се хванат за палците и ще си гледат по дупките един на друг. Рейтинг: 0 0

ha
(Гост)
20 септември 2018 | 21:36

Манглаите на цар Киро играят срещу резервите на Леверкузен в ЛЕ. Мачът на годината им беше срещу някакви МОЛ Види. Та защо го няма Хубчев да гледа циганското котило? Рейтинг: 0 0

до ha
(Гост)
20 септември 2018 | 21:40

Ще играят с който им се е паднал.ЦСКА-София ще играе с титулярите на Ботев Враца и за тях това ще бъде максимума тази година.Може пък заспалкото Божинов да ви надупчи пърдялниците и съвсем да млъкнете.Мачът на годината преди време на истинското ЦСКА беше с МТК Будапеща. Всеки си има такива мачове на годината. Рейтинг: 0 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

Евстати
(Гост)
20 септември 2018 | 21:59

Тоя същия пак започна, знаем за интимните отношение между двете Л-та, даже на рекламата на Ефбет всичко се вижда, даже и числото е там... Рейтинг: 0 0

...
(Гост) 11
отговор
20 септември 2018 | 21:15

Поне изпишете пълното име на немците, идиоти. Уникални смешници работят в тази пропаднала медия! Рейтинг: 0 0

Кобрааа
(Гост) 10
отговор
20 септември 2018 | 21:13

Зашо ги няма новите покупки на Лудогорец? Нали купуха нападател и крило? Рейтинг: 0 0

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На живо Лига Европа: Лудогорец - Байер Леверкузен 0:0

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