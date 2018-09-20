Лудогорец - Байер (Леверкузен) 0:0

Лудогорец и Байер (Леверкузен) играят при 0:0 в мач от първия кръг на груповата фаза в Лига Европа.

В тази на българския шампион няма изненади. Преминалият в Нюрнберг Мисиджан е заменен от Джоди Лукоки.

33. Ренан, 4. Сисиньо, 30. Моци, 3. Недялков, 6. Натанаел, 18. Дяков, 10. Кампаняро, 92. Лукоки, 84. Марселиньо, 88. Вандерсон, 28. Кешерю1. Храдецки, 4. Та, 6. Драгович, 7. Паулиньо, 8. Л. Бендер, 10. Брант, 11. Телин, 18. Вендел, 21. Коор, 23. Вайзер, 29. Хавертц