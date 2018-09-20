Лудогорец - Байер (Леверкузен) 0:0

|Група G
|Рапид (Виена)
|2:0КР
|Спартак Москва
|Група H
|Марсилия
|1:2КР
|Айнтрахт Франкфурт
|Група I
|Бешикташ
|3:1КР
|Сарпсборг 08
|Група J
|Севиля
|5:1КР
|Стандард (Лиеж)
|Група J
|Акхисар Блд Спор
|0:1КР
|Краснодар
|Група K
|Динамо Киев
|2:2КР
|Астана
|Група L
|Видеотон
|0:2КР
|БАТЕ Борисов
|Група A
|АЕК Ларнака
|0:05'
|ФК Цюрих
|Група A
|Лудогорец
|0:05'
|Байер Леверкузен
|Група B
|Ред Бул Лайпциг
|0:05'
|Ред Бул Залцбург
|Група C
|ФК Копенхаген
|0:04'
|Зенит
|Група C
|Славия Прага
|0:06'
|Бордо
|Група D
|Spartak Trnava
|0:06'
|Андерлехт
|Група D
|Динамо (Загреб)
|0:04'
|Фенербахче
|Група E
|Спортинг Лисабон
|0:05'
|Карабах
|Група E
|Арсенал
|0:05'
|Ворскла (Полтава)
|Група F
|Олимпиакос
|0:06'
|Бетис
|Група A
|Байер Леверкузен
|04.1019:55
|АЕК Ларнака
|Група B
|Розенборг
|04.1019:55
|Ред Бул Лайпциг
|Група B
|Ред Бул Залцбург
|04.1019:55
|Селтик
|Група C
|Бордо
|04.1019:55
|ФК Копенхаген
|Група C
|Зенит
|04.1019:55
|Славия Прага
|Група D
|Фенербахче
|04.1019:55
|Spartak Trnava
|Група D
|Андерлехт
|04.1019:55
|Динамо (Загреб)
|Група E
|Ворскла (Полтава)
|04.1019:55
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Милан
|04.1019:55
|Олимпиакос
|Група G
|Спартак Москва
|04.1022:00
|Виляреал
|Група G
|Рейнджърс
|04.1022:00
|Рапид (Виена)
|Група H
|Айнтрахт Франкфурт
|04.1022:00
|Лацио
|Група I
|Сарпсборг 08
|04.1022:00
|Генк
|Група J
|Стандард (Лиеж)
|04.1022:00
|Акхисар Блд Спор
|Група K
|Яблонец
|04.1022:00
|Динамо Киев
|Група L
|БАТЕ Борисов
|04.1022:00
|ПАОК
|Група A
|ФК Цюрих
|25.1019:55
|Байер Леверкузен
|Група A
|АЕК Ларнака
|25.1019:55
|Лудогорец
|Група B
|Ред Бул Залцбург
|25.1019:55
|Розенборг
|Група B
|Ред Бул Лайпциг
|25.1019:55
|Селтик
|Група C
|ФК Копенхаген
|25.1019:55
|Славия Прага
|Група D
|Андерлехт
|25.1019:55
|Фенербахче
|Група D
|Spartak Trnava
|25.1019:55
|Динамо (Загреб)
|Група E
|Карабах
|25.1019:55
|Ворскла (Полтава)
|Група E
|Спортинг Лисабон
|25.1019:55
|Арсенал
|Група F
|Дюделанж
|25.1019:55
|Олимпиакос
|Група G
|Рейнджърс
|25.1022:00
|Спартак Москва
|Група G
|Виляреал
|25.1022:00
|Рапид (Виена)
|Група H
|Айнтрахт Франкфурт
|25.1022:00
|Аполон
|Група I
|Сарпсборг 08
|25.1022:00
|Малмьо
|Група J
|Стандард (Лиеж)
|25.1022:00
|Краснодар
|Група J
|Севиля
|25.1022:00
|Акхисар Блд Спор
|Група K
|Рен
|25.1022:00
|Динамо Киев
|Група L
|Челси
|25.1022:00
|БАТЕ Борисов
|Група D
|Фенербахче
|08.1117:50
|Андерлехт
|Група G
|Спартак Москва
|08.1119:55
|Рейнджърс
|Група G
|Рапид (Виена)
|08.1119:55
|Виляреал
|Група H
|Аполон
|08.1119:55
|Айнтрахт Франкфурт
|Група I
|Малмьо
|08.1119:55
|Сарпсборг 08
|Група J
|Краснодар
|08.1119:55
|Стандард (Лиеж)
|Група J
|Акхисар Блд Спор
|08.1119:55
|Севиля
|Група K
|Динамо Киев
|08.1119:55
|Рен
|Група L
|БАТЕ Борисов
|08.1119:55
|Челси
|Група A
|Байер Леверкузен
|08.1122:00
|ФК Цюрих
|Група A
|Лудогорец
|08.1122:00
|АЕК Ларнака
|Група B
|Розенборг
|08.1122:00
|Ред Бул Залцбург
|Група B
|Селтик
|08.1122:00
|Ред Бул Лайпциг
|Група C
|Славия Прага
|08.1122:00
|ФК Копенхаген
|Група D
|Динамо (Загреб)
|08.1122:00
|Spartak Trnava
|Група E
|Ворскла (Полтава)
|08.1122:00
|Карабах
|Група E
|Арсенал
|08.1122:00
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Олимпиакос
|08.1122:00
|Дюделанж
|Група G
|Спартак Москва
|29.1117:50
|Рапид (Виена)
|Група K
|Астана
|29.1117:50
|Динамо Киев
|Група A
|ФК Цюрих
|29.1119:55
|АЕК Ларнака
|Група A
|Байер Леверкузен
|29.1119:55
|Лудогорец
|Група B
|Ред Бул Залцбург
|29.1119:55
|Ред Бул Лайпциг
|Група C
|Зенит
|29.1119:55
|ФК Копенхаген
|Група C
|Бордо
|29.1119:55
|Славия Прага
|Група D
|Андерлехт
|29.1119:55
|Spartak Trnava
|Група D
|Фенербахче
|29.1119:55
|Динамо (Загреб)
|Група E
|Карабах
|29.1119:55
|Спортинг Лисабон
|Група E
|Ворскла (Полтава)
|29.1119:55
|Арсенал
|Група F
|Бетис
|29.1119:55
|Олимпиакос
|Група J
|Краснодар
|29.1119:55
|Акхисар Блд Спор
|Група L
|БАТЕ Борисов
|29.1119:55
|Видеотон
|Група H
|Айнтрахт Франкфурт
|29.1122:00
|Марсилия
|Група I
|Сарпсборг 08
|29.1122:00
|Бешикташ
|Група J
|Стандард (Лиеж)
|29.1122:00
|Севиля
|Група G
|Виляреал
|13.1219:55
|Спартак Москва
|Група G
|Рапид (Виена)
|13.1219:55
|Рейнджърс
|Група H
|Лацио
|13.1219:55
|Айнтрахт Франкфурт
|Група I
|Генк
|13.1219:55
|Сарпсборг 08
|Група J
|Акхисар Блд Спор
|13.1219:55
|Стандард (Лиеж)
|Група K
|Динамо Киев
|13.1219:55
|Яблонец
|Група L
|ПАОК
|13.1219:55
|БАТЕ Борисов
|Група A
|АЕК Ларнака
|13.1222:00
|Байер Леверкузен
|Група B
|Ред Бул Лайпциг
|13.1222:00
|Розенборг
|Група B
|Селтик
|13.1222:00
|Ред Бул Залцбург
|Група C
|ФК Копенхаген
|13.1222:00
|Бордо
|Група C
|Славия Прага
|13.1222:00
|Зенит
|Група D
|Spartak Trnava
|13.1222:00
|Фенербахче
|Група D
|Динамо (Загреб)
|13.1222:00
|Андерлехт
|Група E
|Спортинг Лисабон
|13.1222:00
|Ворскла (Полтава)
|Група F
|Олимпиакос
|13.1222:00
|Милан
|
Лудогорец - Байер (Леверкузен) 0:020 септември 2018 | 22:00 - Обновена
|Титуляри
|Ренан
|33
|1
|Лукас Храдецки
|Сисиньо
|4
|23
|Мичел Вайзер
|Козмин Моци
|30
|4
|Жонатан Та
|Антон Недялков
|3
|5
|Свен Бендер
|Натанаел Пимиента
|6
|18
|Вендел
|Светослав Дяков
|18
|10
|Юлиан Брант
|Густаво Кампаняро
|10
|8
|Ларс Бендер
|Марселиньо
|84
|21
|Доминик Коор
|Джоди Лукоки
|92
|7
|Паулиньо
|Клаудиу Кешерю
|28
|29
|Кай Хавертц
|Вандерсон
|88
|11
|Исаак Телин
|Лига Европа
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Байер Леверкузен
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0:0 (0)
|
1
|2
|Лудогорец
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0:0 (0)
|
1
|3
|ФК Цюрих
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0:0 (0)
|
1
|4
|АЕК Ларнака
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0:0 (0)
|
1
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
SPORTAL.BGСпортни новини
|Прочетена 13848
(Гост) 24
отговор
Успех..Байер..!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 23
отговор
Стсдиона празен. Манафите от Рязанград цсл ден тфъбят че всичко продадено. Всички мснсфи от Рязанград са фалшиви. Рейтинг: 0 0
(Гост)
Празна е само тъпата ти глава Рейтинг: 0 0
(Гост)
Всички работници от цеха, които по принцип трябва да са нощна смяна, са на стадиона. Рейтинг: 0 0
(Гост) 22
отговор
ЛУДОГОРЕЦ В ЕВРОПА, СТОЛИЦАТА С РОДОПА! Рейтинг: 0 0
(Гост) 21
отговор
Пънчево праща поздрави на всички оранжеви, които мразят лудогорец, но ще гледат мача, защото се очаква красив футбол. Като свърши мача, още повече ще мрази те лудогорец защото завистта ви ще вземе привес!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 20
отговор
Наскоро ходих да прекадя за мъртвеца! Все пак сме Септември. Рейтинг: 0 0
(Гост)
Сините приятелки винаги верни на Лудогорче Рейтинг: 0 0
(Гост) 19
отговор
Десет чепа в оранжевия ти седалищен мускул,тъпак. Рейтинг: 0 0
(Гост) 18
отговор
Тирета,леко с нервите,припознавачи скапани. Рейтинг: 0 0
(Гост) 17
отговор
10:0 за Байерн Леверкузен Рейтинг: 0 0
(Гост) 16
отговор
Кв’и са тия мачове по нощите бе!? В делничен ден?! Мерси, гледайте си ги..... иначе мача е 0:3 Рейтинг: 0 0
(Гост) 15
отговор
Успех! Рейтинг: 0 0
(Гост) 14
отговор
Айди посли у жамията да благударим на Алллаха. Рейтинг: 0 0
(Гост) 13
отговор
uspeh 6ampioni Рейтинг: 0 0
(Гост)
ок, пишеш на латиница, но мислиш ли, че в отбор’чето ви има някои, който да знае значението на тези две български думи!? Рейтинг: 0 0
(Гост)
шампион е българска дума хахахахахахХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА Рейтинг: 0 0
(Гост) 12
отговор
тирета ментета да гледат и тая година 10-11 ли е подред без да имат евробитка ... и да завиждат от яд ... да цъкат само с езиците и тайничко да си викат еххх защо Киро не ни купи на времето Рейтинг: 0 0
(Гост)
Хубчев на стадиона ли е? А да, няма какво да види в Катуна. Рейтинг: 0 0
(Гост)
Абе нека Катуна играе с европейските отбори пък той където иска натам да гледам.Оранжевия катун и неговите фенове днес ще се хванат за палците и ще си гледат по дупките един на друг. Рейтинг: 0 0
(Гост)
Манглаите на цар Киро играят срещу резервите на Леверкузен в ЛЕ. Мачът на годината им беше срещу някакви МОЛ Види. Та защо го няма Хубчев да гледа циганското котило? Рейтинг: 0 0
(Гост)
Ще играят с който им се е паднал.ЦСКА-София ще играе с титулярите на Ботев Враца и за тях това ще бъде максимума тази година.Може пък заспалкото Божинов да ви надупчи пърдялниците и съвсем да млъкнете.Мачът на годината преди време на истинското ЦСКА беше с МТК Будапеща. Всеки си има такива мачове на годината. Рейтинг: 0 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост)
Тоя същия пак започна, знаем за интимните отношение между двете Л-та, даже на рекламата на Ефбет всичко се вижда, даже и числото е там... Рейтинг: 0 0
(Гост) 11
отговор
Поне изпишете пълното име на немците, идиоти. Уникални смешници работят в тази пропаднала медия! Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
отговор
Зашо ги няма новите покупки на Лудогорец? Нали купуха нападател и крило? Рейтинг: 0 0