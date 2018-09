Гръцки фенове атакували привържениците на Челси в Солун

Двама привърженици на Челси са пострадали в центъра на Солун след нападение, за което се предполага, че е извършено от привърженици на гръцкия ПАОК, съобщава АП. Те са набити снощи от трима души, които са избягали преди идването на униформените служители на реда.

На англичаните е оказана медицинска помощ от пристигналата на мястото на инцидента линейка, но двамата са отказали да бъдат приети в болница, както и да повдигнат обвинения в полицията. Челси гостува на ПАОК тази вечер в първи мач от груповата фаза на Лига Европа.

Two Chelsea supporters attacked in Thessaloniki by the local fans ahead of PAOK gamehttps://t.co/O4TWU7wcx3