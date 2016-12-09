Крайни резултати и голмайстори в Лига Европа

Тази вечер се изиграха последните мачове от груповата фаза на Лига Европа. Като за финал отново имаше и някои драматични сблъсъци по терените на Стария континент.Манчестър Юнайтед
не допусна изненада и надигра с 2:0 Заря (Луганск), за да подпечата продължаването си напред в турнира. Сент Етиен
пък направи знаменит обрат от 0:2 до 3:2 като гост на Андерлехт
. Повечето отбори с българско участие обаче разочароваха, като Астана на Станимир Стоилов претърпя тежко поражение с 0:3 от Йънг Бойс
, а Панатинайкос
на Иван Иванов падна у дома с 0:2 от Селта
. Със загуба с 0:1 от Гент
приключи и Коняспор
на Димитър Рангелов.Лига Европа, групова фаза - 6-и кръг:18:00 часа:Виляреал
- Стяуа
2:1
1:0 Сансоне (16)
1:1 Аким (55)
2:1 Тригерос (88)МИНУТА ПО МИНУТАПАОК
- Слован (Либерец) 2:0
1:0 Родригес (22)
2:0 Пелкас (67)МИНУТА ПО МИНУТА
Коняспор - Гент 0:1
0:1 Кулибали (94)МИНУТА ПО МИНУТА
Османлъспор - ФК Цюрих
2:0
1:0 Деларж (74)
2:0 Кълъчаслан (89)МИНУТА ПО МИНУТА
Карабах - Фиорентина
1:2
0:1 Весино (61)
1:1 Рейналдо (74)
1:2 Киеза (76)МИНУТА ПО МИНУТАБрага
- Шахтьор (Донецк)
2:4
0:1 Кривцов (22)
0:2 Тайсън (39)
1:2 Стойликович (43)
1:3 Кривцов (62)
1:4 Тайсън (65)
2:4 Вукчевич (89)МИНУТА ПО МИНУТА20:00 часа:
АПОЕЛ (Никозия) - Олимпиакос
2:0
1:0 Сотиро (20)
2:0 Де Камарго (84)МИНУТА ПО МИНУТА
Заря (Луганск) - Манчестър Юнайтед 0:2
0:1 Мхитарян (47)
0:2 Ибрахимович (87)МИНУТА ПО МИНУТА
Андерлехт - Сент Етиен 2:3
1:0 Чипчиу (21)
2:0 Станчиу (31)
2:1 Сьодерлунд (63)
2:2 Сьодерлунд (68)
2:3 Моне-Паке (75)МИНУТА ПО МИНУТАФейенорд
- Фенербахче
0:1
0:1 Соу (22)МИНУТА ПО МИНУТА
Сасуоло
- Генк
- отложенМИНУТА ПО МИНУТА
Астра - Рома
0:0МИНУТА ПО МИНУТА
Виктория (Пилзен) - Аустрия (Виена)
3:2
0:1 - Холцхоузер (20)
0:2 Ротпуле (40)
1:2 Хорава (44)
2:2 Дюриш (73)
3:2 Дюриш (84)МИНУТА ПО МИНУТА
Макаби (Тел Авив) - Дъндолк 2:1
1:0 Бен Хаим (22-д)
1:1 Даса (29)
2:1 Миха (38)МИНУТА ПО МИНУТАРапид (Виена)
- Атлетик (Билбао) 1:1
1:0 Жолинтън (72)
1:1 Саборит (85)МИНУТА ПО МИНУТА
Йънг Бойс - Астана 3:0
1:0 Фрей (63)
2:0 Оаро (67)
3:0 Шик (72)МИНУТА ПО МИНУТАМайнц 05
- Габала 2:0
1:0 Хак (30)
2:0 Де Блазис (41)МИНУТА ПО МИНУТААЗ Алкмаар
- Зенит
3:2
1:0 Риенстра (7)
2:0 Хапс (44)
2:1 Жулиано (59)
3:1 Танкович (68)
3:2 Вуйтенс (81) авт.МИНУТА ПО МИНУТА22:05 часа:
Панатинайкос - Селта 0:2
0:1 Гуидети (4)
0:2 Ореяна (76) дуз.МИНУТА ПО МИНУТАРБ Залцбург
- Шалке 04
2:0
1:0 Шлагер (22)
2:0 Радошевич (94)МИНУТА ПО МИНУТАСтандард (Лиеж)
- Аякс
1:1
0:1 Ел Гаци (27)
1:1 Раман (85)МИНУТА ПО МИНУТАСаутхамптън
- Апоел (Беер Шева) 1:1
0:1 Бузагло (79)
1:1 Ван Дайк (91)МИНУТА ПО МИНУТАИнтер
- Спарта (Прага) 2:1
1:0 Едер (23)
1:1 Маречек (54)
2:1 Едер (90)МИНУТА ПО МИНУТАНица
- Краснодар
2:1
0:1 Смолов (52)
1:1 Босети (64) дуз.
2:1 Льо Маршан (78)МИНУТА ПО МИНУТА
(Гост) 13
отговор
PROGNOZITE1X2. C0M >>> ВИЖТЕ ТОП 10 НА НАЙ-ЗАЛAГAHИTE МAЧ0BE ВСЕКИ ДЕН !!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 12
отговор
Само мръсните италиански мафиоти са наредили на слабите им тъпи копелета да падат от някакви анонимници , белгийски балерини с 0:2 - пълни италиански идиоти - не стават за Европа . Рейтинг: 0 0
(Гост) 11
отговор
хора, сложете и по едно крайно класиране в групите Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
отговор
PROGNOZITE1X2. C0M >>> ВИЖТЕ ТОП 10 НА НАЙ-ЗАЛAГAHИTE МAЧ0BE ВСЕКИ ДЕН !!!! Рейтинг: 0 2
(Гост) 9
отговор
ПЕЧЕЛЕТЕ ПО 1$ НА ЧАС. ЕДИНСТВЕНОТО КОЕТО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ Е ДА СЕ РЕ ГИСТРИРАТЕ. БЕЗ ДА ВЛАГАШ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА (11 ТОП САЙТА). ЗА ПОВЕЧЕ ИНФО ТУК. --------------------------------------- P A R I N E O B U X - F R E E - B G Рейтинг: 0 2
(Гост) 8
отговор
Гледате ли Zorya - Man United? Ето така изглеждаха Лудогорец вчера срещу ПСЖ. Един отбор който играе на 50% от възможностите си и въпреки това създава 10 чисти положения за гол, а другия играе своя мач на сезона. Рейтинг: 0 5
(Гост) 7
отговор
Христо Йовов да каже в коя от групите на Лига Европа играе Левски, че не мога да открия "сините" в нито една! Рейтинг: 9 2
(Гост)
в същата в кояти и вие микренски клошари Рейтинг: 1 1
(Гост) 6
отговор
Искам люто балканско дерби Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
Идва Лион! Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
PROGNOZITE1X2. C0M >>> ВИЖТЕ ТОП 10 НА НАЙ-ЗАЛAГAHИTE МAЧ0BE ВСЕКИ ДЕН !!!! Рейтинг: 0 1
(Гост) 3
отговор
Помислих, че е статия, а това било реклама.... Рейтинг: 4 0
(Гост) 2
отговор
сигурен съперник ШАЛКЕ 04 Рейтинг: 5 0
(Гост)
Лион идва! Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
PROGNOZITE1X2. C0M >>> ВИЖТЕ ТОП 10 НА НАЙ-ЗАЛAГAHИTE МAЧ0BE ВСЕКИ ДЕН !!!! Рейтинг: 0 9
(Гост)
Не залагайте в тоя сайт !!! Рейтинг: 12 0