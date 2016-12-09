Крайни резултати и голмайстори в Лига Европа

09 декември 2016 | 00:05 - Обновена
Крайни резултати и голмайстори в Лига Европа
Тази вечер се изиграха последните мачове от груповата фаза на Лига Европа. Като за финал отново имаше и някои драматични сблъсъци по терените на Стария континент.

Манчестър Юнайтед не допусна изненада и надигра с 2:0 Заря (Луганск), за да подпечата продължаването си напред в турнира. Сент Етиен пък направи знаменит обрат от 0:2 до 3:2 като гост на Андерлехт. Повечето отбори с българско участие обаче разочароваха, като Астана на Станимир Стоилов претърпя тежко поражение с 0:3 от Йънг Бойс, а Панатинайкос на Иван Иванов падна у дома с 0:2 от Селта. Със загуба с 0:1 от Гент приключи и Коняспор на Димитър Рангелов.

Лига Европа, групова фаза - 6-и кръг:

18:00 часа:

Виляреал - Стяуа 2:1
1:0 Сансоне (16)
1:1 Аким (55)
2:1 Тригерос (88)
МИНУТА ПО МИНУТА

ПАОК - Слован (Либерец) 2:0
1:0 Родригес (22)
2:0 Пелкас (67)
МИНУТА ПО МИНУТА

Коняспор - Гент 0:1
0:1 Кулибали (94)
МИНУТА ПО МИНУТА

Османлъспор - ФК Цюрих 2:0
1:0 Деларж (74)
2:0 Кълъчаслан (89)
МИНУТА ПО МИНУТА

Карабах - Фиорентина 1:2
0:1 Весино (61)
1:1 Рейналдо (74)
1:2 Киеза (76)
МИНУТА ПО МИНУТА

Брага - Шахтьор (Донецк) 2:4
0:1 Кривцов (22)
0:2 Тайсън (39)
1:2 Стойликович (43)
1:3 Кривцов (62)
1:4 Тайсън (65)
2:4 Вукчевич (89)
МИНУТА ПО МИНУТА

20:00 часа:

АПОЕЛ (Никозия) - Олимпиакос 2:0
1:0 Сотиро (20)
2:0 Де Камарго (84)
МИНУТА ПО МИНУТА

Заря (Луганск) - Манчестър Юнайтед 0:2
0:1 Мхитарян (47)
0:2 Ибрахимович (87)
МИНУТА ПО МИНУТА

Андерлехт - Сент Етиен 2:3
1:0 Чипчиу (21)
2:0 Станчиу (31)
2:1 Сьодерлунд (63)
2:2 Сьодерлунд (68)
2:3 Моне-Паке (75)
МИНУТА ПО МИНУТА

Фейенорд - Фенербахче 0:1
0:1 Соу (22)
МИНУТА ПО МИНУТА

Сасуоло - Генк - отложен
МИНУТА ПО МИНУТА

Астра - Рома 0:0
МИНУТА ПО МИНУТА

Виктория (Пилзен) - Аустрия (Виена) 3:2
0:1 - Холцхоузер (20)
0:2 Ротпуле (40)
1:2 Хорава (44)
2:2 Дюриш (73)
3:2 Дюриш (84)
МИНУТА ПО МИНУТА

Макаби (Тел Авив) - Дъндолк 2:1
1:0 Бен Хаим (22-д)
1:1 Даса (29)
2:1 Миха (38)
МИНУТА ПО МИНУТА

Рапид (Виена) - Атлетик (Билбао) 1:1
1:0 Жолинтън (72)
1:1 Саборит (85)
МИНУТА ПО МИНУТА

Йънг Бойс - Астана 3:0
1:0 Фрей (63)
2:0 Оаро (67)
3:0 Шик (72)
МИНУТА ПО МИНУТА

Майнц 05 - Габала 2:0
1:0 Хак (30)
2:0 Де Блазис (41)
МИНУТА ПО МИНУТА

АЗ Алкмаар - Зенит 3:2
1:0 Риенстра (7)
2:0 Хапс (44)
2:1 Жулиано (59)
3:1 Танкович (68)
3:2 Вуйтенс (81) авт.
МИНУТА ПО МИНУТА

22:05 часа:

Панатинайкос - Селта 0:2
0:1 Гуидети (4)
0:2 Ореяна (76) дуз.
МИНУТА ПО МИНУТА

РБ Залцбург - Шалке 04 2:0
1:0 Шлагер (22)
2:0 Радошевич (94)
МИНУТА ПО МИНУТА

Стандард (Лиеж) - Аякс 1:1
0:1 Ел Гаци (27)
1:1 Раман (85)
МИНУТА ПО МИНУТА

Саутхамптън - Апоел (Беер Шева) 1:1
0:1 Бузагло (79)
1:1 Ван Дайк (91)
МИНУТА ПО МИНУТА

Интер - Спарта (Прага) 2:1
1:0 Едер (23)
1:1 Маречек (54)
2:1 Едер (90)
МИНУТА ПО МИНУТА

Ница - Краснодар 2:1
0:1 Смолов (52)
1:1 Босети (64) дуз.
2:1 Льо Маршан (78)
МИНУТА ПО МИНУТА


Още по темата
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 18229

Добави коментар ›› Коментари (13)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
СИГУРНИ МАЧ0ВЕ >>>>
(Гост) 13
отговор
09 декември 2016 | 18:00

PROGNOZITE1X2. C0M >>> ВИЖТЕ ТОП 10 НА НАЙ-ЗАЛAГAHИTE МAЧ0BE ВСЕКИ ДЕН !!!! Рейтинг: 0 0

L
(Гост) 12
отговор
09 декември 2016 | 16:56

Само мръсните италиански мафиоти са наредили на слабите им тъпи копелета да падат от някакви анонимници , белгийски балерини с 0:2 - пълни италиански идиоти - не стават за Европа . Рейтинг: 0 0

killas
(Гост) 11
отговор
09 декември 2016 | 09:24

хора, сложете и по едно крайно класиране в групите Рейтинг: 0 0

СИГУРНИ МАЧ0ВЕ >>>>PROGNO
(Гост) 10
отговор
08 декември 2016 | 22:14

PROGNOZITE1X2. C0M >>> ВИЖТЕ ТОП 10 НА НАЙ-ЗАЛAГAHИTE МAЧ0BE ВСЕКИ ДЕН !!!! Рейтинг: 0 2

InternetPari
(Гост) 9
отговор
08 декември 2016 | 21:03

ПЕЧЕЛЕТЕ ПО 1$ НА ЧАС. ЕДИНСТВЕНОТО КОЕТО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ Е ДА СЕ РЕ ГИСТРИРАТЕ. БЕЗ ДА ВЛАГАШ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА (11 ТОП САЙТА). ЗА ПОВЕЧЕ ИНФО ТУК. --------------------------------------- P A R I N E O B U X - F R E E - B G Рейтинг: 0 2

ййй
(Гост) 8
отговор
08 декември 2016 | 21:01

Гледате ли Zorya - Man United? Ето така изглеждаха Лудогорец вчера срещу ПСЖ. Един отбор който играе на 50% от възможностите си и въпреки това създава 10 чисти положения за гол, а другия играе своя мач на сезона. Рейтинг: 0 5

Джак Бруксън
(Гост) 7
отговор
08 декември 2016 | 20:55

Христо Йовов да каже в коя от групите на Лига Европа играе Левски, че не мога да открия "сините" в нито една! Рейтинг: 9 2

грух
(Гост)
09 декември 2016 | 10:02

в същата в кояти и вие микренски клошари Рейтинг: 1 1

Иво
(Гост) 6
отговор
08 декември 2016 | 20:04

Искам люто балканско дерби Рейтинг: 0 0

...
(Гост) 5
отговор
08 декември 2016 | 18:01

Идва Лион! Рейтинг: 0 0

СИГУРНИ МАЧ0ВЕ >>>>
(Гост) 4
отговор
08 декември 2016 | 14:34

PROGNOZITE1X2. C0M >>> ВИЖТЕ ТОП 10 НА НАЙ-ЗАЛAГAHИTE МAЧ0BE ВСЕКИ ДЕН !!!! Рейтинг: 0 1

DaKurlzz
(Гост) 3
отговор
08 декември 2016 | 13:11

Помислих, че е статия, а това било реклама.... Рейтинг: 4 0

BULGARIA
(Гост) 2
отговор
08 декември 2016 | 10:41

сигурен съперник ШАЛКЕ 04 Рейтинг: 5 0

...
(Гост)
08 декември 2016 | 18:02

Лион идва! Рейтинг: 0 0

СИГУРНИ МАЧ0ВЕ >>>>
(Гост) 1
отговор
08 декември 2016 | 09:26

PROGNOZITE1X2. C0M >>> ВИЖТЕ ТОП 10 НА НАЙ-ЗАЛAГAHИTE МAЧ0BE ВСЕКИ ДЕН !!!! Рейтинг: 0 9

SIGURNI ZAGUBI
(Гост)
08 декември 2016 | 10:42

Не залагайте в тоя сайт !!! Рейтинг: 12 0

›› Отбори

АЕК ЛарнакаАЕК Ларнака Айнтрахт (Франкфурт)Айнтрахт (Франкфурт) АкхисарспорАкхисарспор АндерлехтАндерлехт Аполон (Лимасол)Аполон (Лимасол) АрсеналАрсенал АстанаАстана БАТЕ БорисовБАТЕ Борисов Байер (Леверкузен)Байер (Леверкузен) БетисБетис БешикташБешикташ БордоБордо ВиляреалВиляреал Ворскла (Полтава)Ворскла (Полтава) ГенкГенк Глазгоу РейнджърсГлазгоу Рейнджърс Динамо (Загреб)Динамо (Загреб) Динамо (Киев)Динамо (Киев) ДюделанжДюделанж ЗенитЗенит КарабахКарабах КраснодарКраснодар ЛациоЛацио ЛудогорецЛудогорец МОЛ ВидиМОЛ Види МалмьоМалмьо МиланМилан ОлимпиакосОлимпиакос Олимпик МарсилияОлимпик Марсилия ПАОКПАОК РБ ЗалцбургРБ Залцбург РБ ЛайпцигРБ Лайпциг Рапид (Виена)Рапид (Виена) РенРен РозенборгРозенборг Сарпсборг 08Сарпсборг 08 СевиляСевиля СелтикСелтик Славия (Прага)Славия (Прага) Спартак (Москва)Спартак (Москва) Спартак (Търнава)Спартак (Търнава) Спортинг (Лисабон)Спортинг (Лисабон) Стандард (Лиеж)Стандард (Лиеж) ФК КопенхагенФК Копенхаген ФК ЦюрихФК Цюрих ФенербахчеФенербахче ЧелсиЧелси ЯблонецЯблонец

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки