Резервата Бербатов не помогна на ПАОК при поредно реми в Лига Европа (видео)

Отборът на ПАОК продължава с равенствата в своята група "С" на Лига Европа, постигайки трето поредно такова. Тази вечер тимът от Солун направи 0:0 в домакинството си на Краснодар. Българинът Димитър Бербатов бе оставен на резервната скамейка за своя тим и влезе в игра в 57-ата минута на мястото на Атанасиадис, но и той не помогна на домакините да стигнат до успеха.Първото полувреме бе доста скучно с малко интересни положения пред двете врати. Домакините все пак бяха една идея по-активни и в 10-ата минута Малезас стреля покрай вратата, а в 16-ата минута Атанасиадис отправи изстрел с глава, но твърде слаб, за да затрудни вратаря.В началото на втората част Краснодар започна по-добре и за кратко време успя да отправи три удара в очертанията на вратата на домакините чрез Жоаозиньо, Лаборде и Смолов. В 68-ата минута пък ПАОК организира хубава контраатака, но тя завърши с ужасен удар на Сабо, високо над вратата.В заключителните минути двата тима най-накрая се разиграха. Първо в 72-ата минута гостите създадоха едно от най-интересните положения в мача, като Лаборде отправи опасен изстрел и вратарят Гликос демонстрира прекрасен рефлекс, за да опази вратата си. В 78-ата минута обаче и Дикан бе поставен под напрежение след страхотен удар на Каче от дистанция, но и той бе безгрешен и спаси.Накрая пък и двата тима останаха с по 10 човека на терена като първо в 88-ата минута Йендрейчик бе изгонен от състава на гостите, а минута по-късно и Жайро видя червения картон в ръцете на съдията за грубо нарушение в гръб.След това реми ПАОК се намира на 3-ото място в групата с 3 точки. Краснодар пък е на 2-ата позиция с 4 точки в актива си.