Резервата Бербатов не помогна на ПАОК при поредно реми в Лига Европа (видео)

|Група G
|Рапид (Виена)
|2:0КР
|Спартак (Москва)
|Група H
|Марсилия
|1:2КР
|Айнтрахт Франкфурт
|Група I
|Бешикташ
|3:1КР
|Сарпсборг 08
|Група J
|Севиля
|5:1КР
|Стандард (Лиеж)
|Група J
|Акхисар Блд Спор
|0:1КР
|Краснодар
|Група K
|Динамо Киев
|2:2КР
|Астана
|Група L
|Видеотон
|0:2КР
|БАТЕ Борисов
|Група A
|АЕК Ларнака
|0:1КР
|ФК Цюрих
|Група A
|Лудогорец
|2:3КР
|Байер Леверкузен
|Група B
|Ред Бул Лайпциг
|2:3КР
|Ред Бул Залцбург
|Група C
|ФК Копенхаген
|1:1КР
|Зенит
|Група C
|Славия Прага
|1:0КР
|Бордо
|Група D
|Спартак (Търнава)
|1:0КР
|Андерлехт
|Група D
|Динамо (Загреб)
|4:1КР
|Фенербахче
|Група E
|Спортинг Лисабон
|2:0КР
|Карабах
|Група E
|Арсенал
|4:2КР
|Ворскла (Полтава)
|Група F
|Олимпиакос
|0:0КР
|Бетис
|Група A
|Байер Леверкузен
|4:2КР
|АЕК Ларнака
|Група B
|Розенборг
|1:3КР
|Ред Бул Лайпциг
|Група B
|Ред Бул Залцбург
|3:1КР
|Селтик
|Група C
|Бордо
|1:2КР
|ФК Копенхаген
|Група C
|Зенит
|1:0КР
|Славия Прага
|Група D
|Фенербахче
|2:0КР
|Спартак (Търнава)
|Група D
|Андерлехт
|0:2КР
|Динамо (Загреб)
|Група E
|Ворскла (Полтава)
|1:2КР
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Милан
|3:1КР
|Олимпиакос
|Група G
|Спартак (Москва)
|3:3КР
|Виляреал
|Група G
|Рейнджърс
|3:1КР
|Рапид (Виена)
|Група H
|Айнтрахт Франкфурт
|4:1КР
|Лацио
|Група I
|Сарпсборг 08
|3:1КР
|Генк
|Група J
|Стандард (Лиеж)
|2:1КР
|Акхисар Блд Спор
|Група K
|Яблонец
|2:2КР
|Динамо Киев
|Група L
|БАТЕ Борисов
|1:4КР
|ПАОК
|Група A
|ФК Цюрих
|25.1019:55
|Байер Леверкузен
|Група A
|АЕК Ларнака
|25.1019:55
|Лудогорец
|Група B
|Ред Бул Залцбург
|25.1019:55
|Розенборг
|Група B
|Ред Бул Лайпциг
|25.1019:55
|Селтик
|Група C
|ФК Копенхаген
|25.1019:55
|Славия Прага
|Група D
|Андерлехт
|25.1019:55
|Фенербахче
|Група D
|Спартак (Търнава)
|25.1019:55
|Динамо (Загреб)
|Група E
|Карабах
|25.1019:55
|Ворскла (Полтава)
|Група E
|Спортинг Лисабон
|25.1019:55
|Арсенал
|Група F
|Дюделанж
|25.1019:55
|Олимпиакос
|Група G
|Рейнджърс
|25.1022:00
|Спартак (Москва)
|Група G
|Виляреал
|25.1022:00
|Рапид (Виена)
|Група H
|Айнтрахт Франкфурт
|25.1022:00
|Аполон
|Група I
|Сарпсборг 08
|25.1022:00
|Малмьо
|Група J
|Стандард (Лиеж)
|25.1022:00
|Краснодар
|Група J
|Севиля
|25.1022:00
|Акхисар Блд Спор
|Група K
|Рен
|25.1022:00
|Динамо Киев
|Група L
|Челси
|25.1022:00
|БАТЕ Борисов
|Група D
|Фенербахче
|08.1117:50
|Андерлехт
|Група G
|Спартак (Москва)
|08.1119:55
|Рейнджърс
|Група G
|Рапид (Виена)
|08.1119:55
|Виляреал
|Група H
|Аполон
|08.1119:55
|Айнтрахт Франкфурт
|Група I
|Малмьо
|08.1119:55
|Сарпсборг 08
|Група J
|Краснодар
|08.1119:55
|Стандард (Лиеж)
|Група J
|Акхисар Блд Спор
|08.1119:55
|Севиля
|Група K
|Динамо Киев
|08.1119:55
|Рен
|Група L
|БАТЕ Борисов
|08.1119:55
|Челси
|Група A
|Байер Леверкузен
|08.1122:00
|ФК Цюрих
|Група A
|Лудогорец
|08.1122:00
|АЕК Ларнака
|Група B
|Розенборг
|08.1122:00
|Ред Бул Залцбург
|Група B
|Селтик
|08.1122:00
|Ред Бул Лайпциг
|Група C
|Славия Прага
|08.1122:00
|ФК Копенхаген
|Група D
|Динамо (Загреб)
|08.1122:00
|Спартак (Търнава)
|Група E
|Ворскла (Полтава)
|08.1122:00
|Карабах
|Група E
|Арсенал
|08.1122:00
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Олимпиакос
|08.1122:00
|Дюделанж
|Група G
|Спартак (Москва)
|29.1117:50
|Рапид (Виена)
|Група K
|Астана
|29.1117:50
|Динамо Киев
|Група A
|ФК Цюрих
|29.1119:55
|АЕК Ларнака
|Група A
|Байер Леверкузен
|29.1119:55
|Лудогорец
|Група B
|Ред Бул Залцбург
|29.1119:55
|Ред Бул Лайпциг
|Група C
|Зенит
|29.1119:55
|ФК Копенхаген
|Група C
|Бордо
|29.1119:55
|Славия Прага
|Група D
|Андерлехт
|29.1119:55
|Спартак (Търнава)
|Група D
|Фенербахче
|29.1119:55
|Динамо (Загреб)
|Група E
|Карабах
|29.1119:55
|Спортинг Лисабон
|Група E
|Ворскла (Полтава)
|29.1119:55
|Арсенал
|Група F
|Бетис
|29.1119:55
|Олимпиакос
|Група J
|Краснодар
|29.1119:55
|Акхисар Блд Спор
|Група L
|БАТЕ Борисов
|29.1119:55
|Видеотон
|Група H
|Айнтрахт Франкфурт
|29.1122:00
|Марсилия
|Група I
|Сарпсборг 08
|29.1122:00
|Бешикташ
|Група J
|Стандард (Лиеж)
|29.1122:00
|Севиля
|Група G
|Виляреал
|13.1219:55
|Спартак (Москва)
|Група G
|Рапид (Виена)
|13.1219:55
|Рейнджърс
|Група H
|Лацио
|13.1219:55
|Айнтрахт Франкфурт
|Група I
|Генк
|13.1219:55
|Сарпсборг 08
|Група J
|Акхисар Блд Спор
|13.1219:55
|Стандард (Лиеж)
|Група K
|Динамо Киев
|13.1219:55
|Яблонец
|Група L
|ПАОК
|13.1219:55
|БАТЕ Борисов
|Група A
|АЕК Ларнака
|13.1222:00
|Байер Леверкузен
|Група B
|Ред Бул Лайпциг
|13.1222:00
|Розенборг
|Група B
|Селтик
|13.1222:00
|Ред Бул Залцбург
|Група C
|ФК Копенхаген
|13.1222:00
|Бордо
|Група C
|Славия Прага
|13.1222:00
|Зенит
|Група D
|Спартак (Търнава)
|13.1222:00
|Фенербахче
|Група D
|Динамо (Загреб)
|13.1222:00
|Андерлехт
|Група E
|Спортинг Лисабон
|13.1222:00
|Ворскла (Полтава)
|Група F
|Олимпиакос
|13.1222:00
|Милан
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Резервата Бербатов не помогна на ПАОК при поредно реми в Лига Европа (видео)22 октомври 2015 | 23:56 - Обновена
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БЛАГОВЕСТ БЛАГОЕВредактор - отдел "Футбол" и "Спорт"
|Прочетена 4525
(Гост) 10
отговор
Що не турите на информациятя за Партизан , следното заглавие - ,,ТИТУЛЯРА божинов отново смая футболна Европа ,,Кравите са толкова прости че няма да разберат тънката ирония ,,,но пред един армейски фен се сещате Спирталци че този номер НЕ МИНАВА !! Рейтинг: 3 1
(Гост) 9
отговор
Той влиза резерва за половин час какво очакваш? И мача е с Краснодар, да беше с МЮ, РМ и т.н. де се натяга. за него е най-добре да си гледа здравето и да се прибира заплатата Рейтинг: 3 1
(Гост) 8
отговор
ДИМИТЪР НАСРАТОВ НЕ ЗАСЛУЖАВА ТОВА УВАЖЕНИЕ ЗА ОТНОШЕНИЕТО СИ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР! Рейтинг: 3 7
(Гост) 7
отговор
айде да се пенсионира тоя плешивия че аман от посредствени мачове вече Рейтинг: 2 7
(Гост) 6
отговор
ае ванко комик Рейтинг: 3 0
(Гост) 5
отговор
Стига с тоя Берба бе паляци, най слабият български футболист Рейтинг: 4 12
(Гост)
Ами чети за Партизан и да видиш най ,,добрия,, Български футболист - само че в сайта няма сектор за сатира и забава - 99% от информацията щеше да бъде за куците коне ,,тоест за куците крави,,, а бе да си го кажем направо за едни обикновени леффскари!! Рейтинг: 4 1
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(Гост) 4
отговор
Защо Митьо Пейката е на пейката?? Рейтинг: 3 7
(Гост) 3
отговор
Така го каза Гари срещу Жо все едно и 2 мата са го турили на майка ти боклук евтин Рейтинг: 7 2
(Гост)
поне имам майка за разлика от твоята споминала се мърша! Рейтинг: 3 2
(Гост) 2
отговор
само перущица и помащийца. Рейтинг: 0 1
(Гост) 1
отговор
хаха някой червен мензис чака да види барбиту,а накрая ще гледа Гари срещу Жо!!! Рейтинг: 4 9