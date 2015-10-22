Резервата Бербатов не помогна на ПАОК при поредно реми в Лига Европа (видео)

22 октомври 2015 | 23:56 - Обновена
Резервата Бербатов не помогна на ПАОК при поредно реми в Лига Европа (видео)
Отборът на ПАОК продължава с равенствата в своята група "С" на Лига Европа, постигайки трето поредно такова. Тази вечер тимът от Солун направи 0:0 в домакинството си на Краснодар. Българинът Димитър Бербатов бе оставен на резервната скамейка за своя тим и влезе в игра в 57-ата минута на мястото на Атанасиадис, но и той не помогна на домакините да стигнат до успеха.

Първото полувреме бе доста скучно с малко интересни положения пред двете врати. Домакините все пак бяха една идея по-активни и в 10-ата минута Малезас стреля покрай вратата, а в 16-ата минута Атанасиадис отправи изстрел с глава, но твърде слаб, за да затрудни вратаря.

В началото на втората част Краснодар започна по-добре и за кратко време успя да отправи три удара в очертанията на вратата на домакините чрез Жоаозиньо, Лаборде и Смолов. В 68-ата минута пък ПАОК организира хубава контраатака, но тя завърши с ужасен удар на Сабо, високо над вратата.

В заключителните минути двата тима най-накрая се разиграха. Първо в  72-ата минута гостите създадоха едно от най-интересните положения в мача, като Лаборде отправи опасен изстрел и вратарят Гликос демонстрира прекрасен рефлекс, за да опази вратата си. В 78-ата минута обаче и Дикан бе поставен под напрежение след страхотен удар на Каче от дистанция, но и той бе безгрешен и спаси.

Накрая пък и двата тима останаха с по 10 човека на терена като първо в  88-ата минута Йендрейчик бе изгонен от състава на гостите, а минута по-късно и Жайро видя червения картон в ръцете на съдията за грубо нарушение в гръб.

След това реми ПАОК се намира на 3-ото място в групата с 3 точки. Краснодар пък е на 2-ата позиция с 4 точки в актива си.

МИНУТА ПО МИНУТА


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БЛАГОВЕСТ БЛАГОЕВ
редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"		 Прочетена 4525

Добави коментар ›› Коментари (10)

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red star
(Гост) 10
отговор
23 октомври 2015 | 07:37

Що не турите на информациятя за Партизан , следното заглавие - ,,ТИТУЛЯРА божинов отново смая футболна Европа ,,Кравите са толкова прости че няма да разберат тънката ирония ,,,но пред един армейски фен се сещате Спирталци че този номер НЕ МИНАВА !! Рейтинг: 3 1

Бербатов
(Гост) 9
отговор
23 октомври 2015 | 02:41

Той влиза резерва за половин час какво очакваш? И мача е с Краснодар, да беше с МЮ, РМ и т.н. де се натяга. за него е най-добре да си гледа здравето и да се прибира заплатата Рейтинг: 3 1

СТИГА С ТОЯ
(Гост) 8
отговор
23 октомври 2015 | 00:22

ДИМИТЪР НАСРАТОВ НЕ ЗАСЛУЖАВА ТОВА УВАЖЕНИЕ ЗА ОТНОШЕНИЕТО СИ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР! Рейтинг: 3 7

цскар
(Гост) 7
отговор
23 октомври 2015 | 00:19

айде да се пенсионира тоя плешивия че аман от посредствени мачове вече Рейтинг: 2 7

стоян
(Гост) 6
отговор
22 октомври 2015 | 23:48

ае ванко комик Рейтинг: 3 0

Иван Митев
(Гост) 5
отговор
22 октомври 2015 | 23:36

Стига с тоя Берба бе паляци, най слабият български футболист Рейтинг: 4 12

red star
(Гост)
23 октомври 2015 | 07:43

Ами чети за Партизан и да видиш най ,,добрия,, Български футболист - само че в сайта няма сектор за сатира и забава - 99% от информацията щеше да бъде за куците коне ,,тоест за куците крави,,, а бе да си го кажем направо за едни обикновени леффскари!! Рейтинг: 4 1

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

К.урва Барби
(Гост) 4
отговор
22 октомври 2015 | 23:18

Защо Митьо Пейката е на пейката?? Рейтинг: 3 7

ivo_kurvo
(Гост) 3
отговор
22 октомври 2015 | 22:58

Така го каза Гари срещу Жо все едно и 2 мата са го турили на майка ти боклук евтин Рейтинг: 7 2

ivo_levski
(Гост)
22 октомври 2015 | 23:50

поне имам майка за разлика от твоята споминала се мърша! Рейтинг: 3 2

burzako
(Гост) 2
отговор
22 октомври 2015 | 22:09

само перущица и помащийца. Рейтинг: 0 1

ivo_levski
(Гост) 1
отговор
22 октомври 2015 | 22:07

хаха някой червен мензис чака да види барбиту,а накрая ще гледа Гари срещу Жо!!! Рейтинг: 4 9

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ПАОК (Солун) - Краснодар 0:0

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