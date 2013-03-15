Оттук нататък ще вървим само нагоре, оптимист е Страмачони

15 март 2013 | 01:28
Оттук нататък ще вървим само нагоре, оптимист е Страмачони
Наставникът на Интер Андреа Страмачони беше горд от представянето на отбора срещу Тотнъм в Лига Европа . "Нерадзурите" трябваше да заличават пасив от три гола и го направиха, но в крайна сметка отпаднаха след продължения. "Този мач беше много важен за нас. Сега всички са наясно, че сме единни и няма да се огънем под натиска на критиките. Отговорът ни се видя на терена. Жалко, че малко не ни достигна да продължим напред, но мога само да се гордея с отбора", каза Страмачони.

"Имахме инициативата през цялото време, но пропуснахме доста положения. Трудно е да се играе 120 минути, но отборът направи голяма крачка напред в психологически план. Сега ни предстои мини-първенство в оставащите 10 кръга в Серия "А". Започваме със Сампдория в неделя, а после идва и дербито с Ювентус", продължи младият специалист.

Той беше категоричен, че срещу Тотнъм тимът е изиграл най-добрия си мач през сезона и изтъкна добрата обстановка в клуба, споделяйки шеговит телефонен разговор между него и президента Масимо Морати вчера по повод слуховете за смяната на Страма с Мирча Луческу

"Добър ден, Луческу?", демонстрирал чувство за хумор Морати.
"Не, още е другият", отвърнал Страмачони.

Още по темата
КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ
редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"		 Прочетена 1300

Добави коментар ›› Коментари (8)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
Интериста
(Гост) 8
отговор
16 март 2013 | 13:23

нека всички фенове на Интер да го прочетат.Само напред и нагоре Страма.Ранокия беше виновен за другия мач затова Страма го пусна чак накрая,но не е виновен млад е.Интер има нужда от малко по-добра защита и нападател като Милито и плеймейкър като Снайдер.ФОРЦА ИНТЕР Рейтинг: 0 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

FORZA_INTER
(Гост) 7
отговор
15 март 2013 | 23:12

Съвсем скоро Специалния отново недвусмислено засвидетелства любовта си към Интер, като без да е помолен, подписа шал на фен на „нерадзурите", докато се качваше в автобуса на Реал Мадрид. Хахахаха, баси подиграфката.!!! Моу чакаме те отново, зарежи тъпия РЕАЛ МЪГЛИЖ !!! ГРАНДЕ ИНТЕР !!! Рейтинг: 0 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

SOLO_INTER
(Гост) 6
отговор
15 март 2013 | 23:01

Съвсем скоро Специалния отново недвусмислено засвидетелства любовта си към Интер, като без да е помолен, подписа шал на фен на „нерадзурите", докато се качваше в автобуса на Реал Мадрид. Хахахаха, баси подиграфката.!!! Моу чакаме те отново, зарежи тъпия РЕАЛ МЪГЛИЖ !!! ГРАНДЕ ИНТЕР !!! Рейтинг: 0 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

SOLO_INTER
(Гост) 5
отговор
15 март 2013 | 22:21

Интересно е, ако Страма разполага с по-качествени футболисти поне в защитен план какво щеше да направи! Рейтинг: 0 0

SOLO_INTER
(Гост) 4
отговор
15 март 2013 | 22:19

Страма е като отбора този сезон. Има добри мачове, но има и много загуби! Рейтинг: 0 0

Lo zio
(Гост) 3
отговор
15 март 2013 | 15:15

Оттук нататък ще вървим само нагоре, оптимист е Страмачони........С или без него? Аз лично искам друг треньор... Рейтинг: 0 0

хаха
(Гост) 2
отговор
15 март 2013 | 01:49

че то по-надолу от това няма... :D:D Рейтинг: 0 0

anatar
(Гост) 1
отговор
15 март 2013 | 01:34

Дано Страма, дано! Рейтинг: 0 0

›› Отбори

АЕК ЛарнакаАЕК Ларнака Айнтрахт (Франкфурт)Айнтрахт (Франкфурт) АкхисарспорАкхисарспор АндерлехтАндерлехт Аполон (Лимасол)Аполон (Лимасол) АрсеналАрсенал АстанаАстана БАТЕ БорисовБАТЕ Борисов Байер (Леверкузен)Байер (Леверкузен) БетисБетис БешикташБешикташ БордоБордо ВиляреалВиляреал Ворскла (Полтава)Ворскла (Полтава) ГенкГенк Глазгоу РейнджърсГлазгоу Рейнджърс Динамо (Загреб)Динамо (Загреб) Динамо (Киев)Динамо (Киев) ДюделанжДюделанж ЗенитЗенит КарабахКарабах КраснодарКраснодар ЛациоЛацио ЛудогорецЛудогорец МОЛ ВидиМОЛ Види МалмьоМалмьо МиланМилан ОлимпиакосОлимпиакос Олимпик МарсилияОлимпик Марсилия ПАОКПАОК РБ ЗалцбургРБ Залцбург РБ ЛайпцигРБ Лайпциг Рапид (Виена)Рапид (Виена) РенРен РозенборгРозенборг Сарпсборг 08Сарпсборг 08 СевиляСевиля СелтикСелтик Славия (Прага)Славия (Прага) Спартак (Москва)Спартак (Москва) Спартак (Търнава)Спартак (Търнава) Спортинг (Лисабон)Спортинг (Лисабон) Стандард (Лиеж)Стандард (Лиеж) ФК КопенхагенФК Копенхаген ФК ЦюрихФК Цюрих ФенербахчеФенербахче ЧелсиЧелси ЯблонецЯблонец

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки