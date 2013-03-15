Оттук нататък ще вървим само нагоре, оптимист е Страмачони

|Група G
|Рапид (Виена)
|2:0КР
|Спартак (Москва)
|Група H
|Марсилия
|1:2КР
|Айнтрахт Франкфурт
|Група I
|Бешикташ
|3:1КР
|Сарпсборг 08
|Група J
|Севиля
|5:1КР
|Стандард (Лиеж)
|Група J
|Акхисар Блд Спор
|0:1КР
|Краснодар
|Група K
|Динамо Киев
|2:2КР
|Астана
|Група L
|Видеотон
|0:2КР
|БАТЕ Борисов
|Група A
|АЕК Ларнака
|0:1КР
|ФК Цюрих
|Група A
|Лудогорец
|2:3КР
|Байер Леверкузен
|Група B
|Ред Бул Лайпциг
|2:3КР
|Ред Бул Залцбург
|Група C
|ФК Копенхаген
|1:1КР
|Зенит
|Група C
|Славия Прага
|1:0КР
|Бордо
|Група D
|Спартак (Търнава)
|1:0КР
|Андерлехт
|Група D
|Динамо (Загреб)
|4:1КР
|Фенербахче
|Група E
|Спортинг Лисабон
|2:0КР
|Карабах
|Група E
|Арсенал
|4:2КР
|Ворскла (Полтава)
|Група F
|Олимпиакос
|0:0КР
|Бетис
|Група A
|Байер Леверкузен
|4:2КР
|АЕК Ларнака
|Група B
|Розенборг
|1:3КР
|Ред Бул Лайпциг
|Група B
|Ред Бул Залцбург
|3:1КР
|Селтик
|Група C
|Бордо
|1:2КР
|ФК Копенхаген
|Група C
|Зенит
|1:0КР
|Славия Прага
|Група D
|Фенербахче
|2:0КР
|Спартак (Търнава)
|Група D
|Андерлехт
|0:2КР
|Динамо (Загреб)
|Група E
|Ворскла (Полтава)
|1:2КР
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Милан
|3:1КР
|Олимпиакос
|Група G
|Спартак (Москва)
|3:3КР
|Виляреал
|Група G
|Рейнджърс
|3:1КР
|Рапид (Виена)
|Група H
|Айнтрахт Франкфурт
|4:1КР
|Лацио
|Група I
|Сарпсборг 08
|3:1КР
|Генк
|Група J
|Стандард (Лиеж)
|2:1КР
|Акхисар Блд Спор
|Група K
|Яблонец
|2:2КР
|Динамо Киев
|Група L
|БАТЕ Борисов
|1:4КР
|ПАОК
|Група A
|ФК Цюрих
|3:2КР
|Байер Леверкузен
|Група A
|АЕК Ларнака
|1:1КР
|Лудогорец
|Група B
|Ред Бул Залцбург
|3:0КР
|Розенборг
|Група B
|РБ (Лайпциг)
|2:0КР
|Селтик
|Група C
|ФК Копенхаген
|0:1КР
|Славия Прага
|Група D
|Андерлехт
|2:2КР
|Фенербахче
|Група D
|Спартак (Търнава)
|1:2КР
|Динамо (Загреб)
|Група E
|Карабах
|0:1КР
|Ворскла (Полтава)
|Група E
|Спортинг Лисабон
|0:1КР
|Арсенал
|Група F
|Дюделанж
|0:2КР
|Олимпиакос
|Група G
|Рейнджърс
|0:0КР
|Спартак (Москва)
|Група G
|Виляреал
|5:0КР
|Рапид (Виена)
|Група H
|Айнтрахт Франкфурт
|2:0КР
|Аполон
|Група I
|Сарпсборг 08
|1:1КР
|Малмьо
|Група J
|Стандард (Лиеж)
|2:1КР
|Краснодар
|Група J
|Севиля
|6:0КР
|Акхисар Блд Спор
|Група K
|Рен
|1:2КР
|Динамо Киев
|Група L
|Челси
|3:1КР
|БАТЕ Борисов
|Група D
|Фенербахче
|2:0КР
|Андерлехт
|Група G
|Спартак (Москва)
|4:3КР
|Рейнджърс
|Група G
|Рапид (Виена)
|0:0КР
|Виляреал
|Група H
|Аполон
|2:3КР
|Айнтрахт Франкфурт
|Група I
|Малмьо
|1:1КР
|Сарпсборг 08
|Група J
|Краснодар
|2:1КР
|Стандард (Лиеж)
|Група J
|Акхисар Блд Спор
|2:3КР
|Севиля
|Група K
|Динамо Киев
|3:1КР
|Рен
|Група L
|БАТЕ Борисов
|0:1КР
|Челси
|Група A
|Байер Леверкузен
|1:0КР
|ФК Цюрих
|Група A
|Лудогорец
|0:0КР
|АЕК Ларнака
|Група B
|Розенборг
|2:5КР
|Ред Бул Залцбург
|Група B
|Селтик
|2:1КР
|РБ (Лайпциг)
|Група C
|Славия Прага
|0:0КР
|ФК Копенхаген
|Група D
|Динамо (Загреб)
|3:1КР
|Спартак (Търнава)
|Група E
|Ворскла (Полтава)
|0:1КР
|Карабах
|Група E
|Арсенал
|0:0КР
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Олимпиакос
|5:1КР
|Дюделанж
|Група G
|Спартак (Москва)
|1:2КР
|Рапид (Виена)
|Група K
|Астана
|0:1КР
|Динамо Киев
|Група A
|ФК Цюрих
|1:2КР
|АЕК Ларнака
|Група A
|Байер Леверкузен
|1:1КР
|Лудогорец
|Група B
|Ред Бул Залцбург
|1:0КР
|РБ (Лайпциг)
|Група C
|Зенит
|1:0КР
|ФК Копенхаген
|Група C
|Бордо
|2:0КР
|Славия Прага
|Група D
|Андерлехт
|0:0КР
|Спартак (Търнава)
|Група D
|Фенербахче
|0:0КР
|Динамо (Загреб)
|Група E
|Карабах
|1:6КР
|Спортинг Лисабон
|Група E
|Ворскла (Полтава)
|0:3КР
|Арсенал
|Група F
|Бетис
|1:0КР
|Олимпиакос
|Група J
|Краснодар
|2:1КР
|Акхисар Блд Спор
|Група L
|БАТЕ Борисов
|2:0КР
|Видеотон
|Група H
|Айнтрахт Франкфурт
|4:0КР
|Марсилия
|Група I
|Сарпсборг 08
|2:3КР
|Бешикташ
|Група J
|Стандард (Лиеж)
|1:0КР
|Севиля
|Група G
|Виляреал
|2:0КР
|Спартак (Москва)
|Група G
|Рапид (Виена)
|1:0КР
|Рейнджърс
|Група H
|Лацио
|1:2КР
|Айнтрахт Франкфурт
|Група I
|Генк
|4:0КР
|Сарпсборг 08
|Група J
|Акхисар Блд Спор
|0:0КР
|Стандард (Лиеж)
|Група K
|Динамо Киев
|0:1КР
|Яблонец
|Група L
|ПАОК
|1:3КР
|БАТЕ Борисов
|Група A
|АЕК Ларнака
|1:5КР
|Байер Леверкузен
|Група B
|РБ (Лайпциг)
|1:1КР
|Розенборг
|Група B
|Селтик
|1:2КР
|Ред Бул Залцбург
|Група C
|ФК Копенхаген
|0:1КР
|Бордо
|Група C
|Славия Прага
|2:0КР
|Зенит
|Група D
|Спартак (Търнава)
|1:0КР
|Фенербахче
|Група D
|Динамо (Загреб)
|0:0КР
|Андерлехт
|Група E
|Спортинг Лисабон
|3:0КР
|Ворскла (Полтава)
|Група F
|Олимпиакос
|3:1КР
|Милан
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Оттук нататък ще вървим само нагоре, оптимист е Страмачони15 март 2013 | 01:28
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КРАСИМИР ГЪЛЪБОВредактор - отдел "Футбол" и "Спорт"
|Прочетена 1300
(Гост) 8
отговор
нека всички фенове на Интер да го прочетат.Само напред и нагоре Страма.Ранокия беше виновен за другия мач затова Страма го пусна чак накрая,но не е виновен млад е.Интер има нужда от малко по-добра защита и нападател като Милито и плеймейкър като Снайдер.ФОРЦА ИНТЕР Рейтинг: 0 0
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(Гост) 7
отговор
Съвсем скоро Специалния отново недвусмислено засвидетелства любовта си към Интер, като без да е помолен, подписа шал на фен на „нерадзурите", докато се качваше в автобуса на Реал Мадрид. Хахахаха, баси подиграфката.!!! Моу чакаме те отново, зарежи тъпия РЕАЛ МЪГЛИЖ !!! ГРАНДЕ ИНТЕР !!! Рейтинг: 0 0
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(Гост) 6
отговор
Съвсем скоро Специалния отново недвусмислено засвидетелства любовта си към Интер, като без да е помолен, подписа шал на фен на „нерадзурите", докато се качваше в автобуса на Реал Мадрид. Хахахаха, баси подиграфката.!!! Моу чакаме те отново, зарежи тъпия РЕАЛ МЪГЛИЖ !!! ГРАНДЕ ИНТЕР !!! Рейтинг: 0 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 5
отговор
Интересно е, ако Страма разполага с по-качествени футболисти поне в защитен план какво щеше да направи! Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
Страма е като отбора този сезон. Има добри мачове, но има и много загуби! Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
Оттук нататък ще вървим само нагоре, оптимист е Страмачони........С или без него? Аз лично искам друг треньор... Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
че то по-надолу от това няма... :D:D Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
Дано Страма, дано! Рейтинг: 0 0