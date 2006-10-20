И двамата треньори обявиха Бербатов за герой

20 октомври 2006 | 03:24
И двамата треньори обявиха Бербатов за герой

След края на двубоя между Бешикташ и Тотнъм Хотспър (0:2) българският национал Димитър Бербатов получи заслужени хвалби и от наставниците и на двата тима. Мениджърът на Бербо Мартин Йол заяви, че именно българският голаджия е бил голямата разлика между отборите, докато Жан Тигана сподели мнението на своя колега и коментира, че с играч като Митко лесно се печелят мачове. Както е известно Бербатов заби второто попадение за своя тим, навързвайки двама бранители на противника и преминавайки покрай вратаря Рунье. Преди това пък той бе асистирал на Хосам Гали за първия гол на „шпорите”. Освен това българинът бе в основата на всички интересни атаки на гостите, като негов гол бе отменен заради засада, а след негово центриране удар на Роби Кийн с глава срещна гредата.

„Бербатов показа днес проблясъци, в които си личеше безспорната му класа. Винаги съм казвал, че ако нападателите ни могат да направят разликата между отборите, ще сме страхотен отбор. Бербатов е класата ни в предни позици. Голът му бе невероятен и да се надяваме, че той ще ни отпуши, след като изпитваме проблеми пред вратата на съперника през този сезон”, заяви след двубоя мениджърът на Тотнъм Мартин Йол. „Защитата ни също бе на ниво. Бяхме прекалено стабилни, за да допуснем гол”, добави той. Холандският специалист също така поздрави феновете на домакините за прекрасното им поведение по трибуните на „Исмет Инюню”. След края на срещата турските привърженици аплодираха играчите Тотнъм точно толкова, колкото и своите любимци. „Да получиш такова признание е точно това, което всеки иска от феновете. Да се случи такова нещо в Турция, показва колко високо ни оцениха зрителите. Всички знаем колко фанатични са турците, но днес те се показаха като добри привърженици на футбола. Да аплодираш тима на съперника е върховно преодоляване на себе си.”

„Ние изтеглихме една от най-тежките групи, така че три точки при гостуване на Бешикташ е наистина страхотен резултат за нас. Бешикташ не падат много често в Европа, но мисълта, че можем да бъдем първият тим загубил от тях в Истанбул, ни мотивира да се наложим в този мач”, завърши Йол.

„Бербатов вкара фантастичен гол. Когато имаш играч като него в тима си, винаги е по-лесно да побеждаваш. Той може да променя ритъма на целия мач и развоя на събитията на терена. Като цяло Тотнъм бяха много силни в средата на терена и ние така и не можахме да отговорим на тяхното предизвикателство”, коментира след срещата наставникът на Бешикташ Жан Тигана.

КАМЕН ДАМЯНОВ


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