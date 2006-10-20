И двамата треньори обявиха Бербатов за герой

|Група G
|Рапид (Виена)
|2:0КР
|Спартак (Москва)
|Група H
|Марсилия
|1:2КР
|Айнтрахт Франкфурт
|Група I
|Бешикташ
|3:1КР
|Сарпсборг 08
|Група J
|Севиля
|5:1КР
|Стандард (Лиеж)
|Група J
|Акхисар Блд Спор
|0:1КР
|Краснодар
|Група K
|Динамо Киев
|2:2КР
|Астана
|Група L
|Видеотон
|0:2КР
|БАТЕ Борисов
|Група A
|АЕК Ларнака
|0:1КР
|ФК Цюрих
|Група A
|Лудогорец
|2:3КР
|Байер Леверкузен
|Група B
|Ред Бул Лайпциг
|2:3КР
|Ред Бул Залцбург
|Група C
|ФК Копенхаген
|1:1КР
|Зенит
|Група C
|Славия Прага
|1:0КР
|Бордо
|Група D
|Спартак (Търнава)
|1:0КР
|Андерлехт
|Група D
|Динамо (Загреб)
|4:1КР
|Фенербахче
|Група E
|Спортинг Лисабон
|2:0КР
|Карабах
|Група E
|Арсенал
|4:2КР
|Ворскла (Полтава)
|Група F
|Олимпиакос
|0:0КР
|Бетис
|Група A
|Байер Леверкузен
|4:2КР
|АЕК Ларнака
|Група B
|Розенборг
|1:3КР
|Ред Бул Лайпциг
|Група B
|Ред Бул Залцбург
|3:1КР
|Селтик
|Група C
|Бордо
|1:2КР
|ФК Копенхаген
|Група C
|Зенит
|1:0КР
|Славия Прага
|Група D
|Фенербахче
|2:0КР
|Спартак (Търнава)
|Група D
|Андерлехт
|0:2КР
|Динамо (Загреб)
|Група E
|Ворскла (Полтава)
|1:2КР
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Милан
|3:1КР
|Олимпиакос
|Група G
|Спартак (Москва)
|3:3КР
|Виляреал
|Група G
|Рейнджърс
|3:1КР
|Рапид (Виена)
|Група H
|Айнтрахт Франкфурт
|4:1КР
|Лацио
|Група I
|Сарпсборг 08
|3:1КР
|Генк
|Група J
|Стандард (Лиеж)
|2:1КР
|Акхисар Блд Спор
|Група K
|Яблонец
|2:2КР
|Динамо Киев
|Група L
|БАТЕ Борисов
|1:4КР
|ПАОК
|Група A
|ФК Цюрих
|25.1019:55
|Байер Леверкузен
|Група A
|АЕК Ларнака
|25.1019:55
|Лудогорец
|Група B
|Ред Бул Залцбург
|25.1019:55
|Розенборг
|Група B
|Ред Бул Лайпциг
|25.1019:55
|Селтик
|Група C
|ФК Копенхаген
|25.1019:55
|Славия Прага
|Група D
|Андерлехт
|25.1019:55
|Фенербахче
|Група D
|Спартак (Търнава)
|25.1019:55
|Динамо (Загреб)
|Група E
|Карабах
|25.1019:55
|Ворскла (Полтава)
|Група E
|Спортинг Лисабон
|25.1019:55
|Арсенал
|Група F
|Дюделанж
|25.1019:55
|Олимпиакос
|Група G
|Рейнджърс
|25.1022:00
|Спартак (Москва)
|Група G
|Виляреал
|25.1022:00
|Рапид (Виена)
|Група H
|Айнтрахт Франкфурт
|25.1022:00
|Аполон
|Група I
|Сарпсборг 08
|25.1022:00
|Малмьо
|Група J
|Стандард (Лиеж)
|25.1022:00
|Краснодар
|Група J
|Севиля
|25.1022:00
|Акхисар Блд Спор
|Група K
|Рен
|25.1022:00
|Динамо Киев
|Група L
|Челси
|25.1022:00
|БАТЕ Борисов
|Група D
|Фенербахче
|08.1117:50
|Андерлехт
|Група G
|Спартак (Москва)
|08.1119:55
|Рейнджърс
|Група G
|Рапид (Виена)
|08.1119:55
|Виляреал
|Група H
|Аполон
|08.1119:55
|Айнтрахт Франкфурт
|Група I
|Малмьо
|08.1119:55
|Сарпсборг 08
|Група J
|Краснодар
|08.1119:55
|Стандард (Лиеж)
|Група J
|Акхисар Блд Спор
|08.1119:55
|Севиля
|Група K
|Динамо Киев
|08.1119:55
|Рен
|Група L
|БАТЕ Борисов
|08.1119:55
|Челси
|Група A
|Байер Леверкузен
|08.1122:00
|ФК Цюрих
|Група A
|Лудогорец
|08.1122:00
|АЕК Ларнака
|Група B
|Розенборг
|08.1122:00
|Ред Бул Залцбург
|Група B
|Селтик
|08.1122:00
|Ред Бул Лайпциг
|Група C
|Славия Прага
|08.1122:00
|ФК Копенхаген
|Група D
|Динамо (Загреб)
|08.1122:00
|Спартак (Търнава)
|Група E
|Ворскла (Полтава)
|08.1122:00
|Карабах
|Група E
|Арсенал
|08.1122:00
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Олимпиакос
|08.1122:00
|Дюделанж
|Група G
|Спартак (Москва)
|29.1117:50
|Рапид (Виена)
|Група K
|Астана
|29.1117:50
|Динамо Киев
|Група A
|ФК Цюрих
|29.1119:55
|АЕК Ларнака
|Група A
|Байер Леверкузен
|29.1119:55
|Лудогорец
|Група B
|Ред Бул Залцбург
|29.1119:55
|Ред Бул Лайпциг
|Група C
|Зенит
|29.1119:55
|ФК Копенхаген
|Група C
|Бордо
|29.1119:55
|Славия Прага
|Група D
|Андерлехт
|29.1119:55
|Спартак (Търнава)
|Група D
|Фенербахче
|29.1119:55
|Динамо (Загреб)
|Група E
|Карабах
|29.1119:55
|Спортинг Лисабон
|Група E
|Ворскла (Полтава)
|29.1119:55
|Арсенал
|Група F
|Бетис
|29.1119:55
|Олимпиакос
|Група J
|Краснодар
|29.1119:55
|Акхисар Блд Спор
|Група L
|БАТЕ Борисов
|29.1119:55
|Видеотон
|Група H
|Айнтрахт Франкфурт
|29.1122:00
|Марсилия
|Група I
|Сарпсборг 08
|29.1122:00
|Бешикташ
|Група J
|Стандард (Лиеж)
|29.1122:00
|Севиля
|Група G
|Виляреал
|13.1219:55
|Спартак (Москва)
|Група G
|Рапид (Виена)
|13.1219:55
|Рейнджърс
|Група H
|Лацио
|13.1219:55
|Айнтрахт Франкфурт
|Група I
|Генк
|13.1219:55
|Сарпсборг 08
|Група J
|Акхисар Блд Спор
|13.1219:55
|Стандард (Лиеж)
|Група K
|Динамо Киев
|13.1219:55
|Яблонец
|Група L
|ПАОК
|13.1219:55
|БАТЕ Борисов
|Група A
|АЕК Ларнака
|13.1222:00
|Байер Леверкузен
|Група B
|Ред Бул Лайпциг
|13.1222:00
|Розенборг
|Група B
|Селтик
|13.1222:00
|Ред Бул Залцбург
|Група C
|ФК Копенхаген
|13.1222:00
|Бордо
|Група C
|Славия Прага
|13.1222:00
|Зенит
|Група D
|Спартак (Търнава)
|13.1222:00
|Фенербахче
|Група D
|Динамо (Загреб)
|13.1222:00
|Андерлехт
|Група E
|Спортинг Лисабон
|13.1222:00
|Ворскла (Полтава)
|Група F
|Олимпиакос
|13.1222:00
|Милан
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И двамата треньори обявиха Бербатов за герой20 октомври 2006 | 03:24
След края на двубоя между Бешикташ и Тотнъм Хотспър (0:2) българският национал Димитър Бербатов получи заслужени хвалби и от наставниците и на двата тима. Мениджърът на Бербо Мартин Йол заяви, че именно българският голаджия е бил голямата разлика между отборите, докато Жан Тигана сподели мнението на своя колега и коментира, че с играч като Митко лесно се печелят мачове. Както е известно Бербатов заби второто попадение за своя тим, навързвайки двама бранители на противника и преминавайки покрай вратаря Рунье. Преди това пък той бе асистирал на Хосам Гали за първия гол на „шпорите”. Освен това българинът бе в основата на всички интересни атаки на гостите, като негов гол бе отменен заради засада, а след негово центриране удар на Роби Кийн с глава срещна гредата.
„Бербатов показа днес проблясъци, в които си личеше безспорната му класа. Винаги съм казвал, че ако нападателите ни могат да направят разликата между отборите, ще сме страхотен отбор. Бербатов е класата ни в предни позици. Голът му бе невероятен и да се надяваме, че той ще ни отпуши, след като изпитваме проблеми пред вратата на съперника през този сезон”, заяви след двубоя мениджърът на Тотнъм Мартин Йол. „Защитата ни също бе на ниво. Бяхме прекалено стабилни, за да допуснем гол”, добави той. Холандският специалист също така поздрави феновете на домакините за прекрасното им поведение по трибуните на „Исмет Инюню”. След края на срещата турските привърженици аплодираха играчите Тотнъм точно толкова, колкото и своите любимци. „Да получиш такова признание е точно това, което всеки иска от феновете. Да се случи такова нещо в Турция, показва колко високо ни оцениха зрителите. Всички знаем колко фанатични са турците, но днес те се показаха като добри привърженици на футбола. Да аплодираш тима на съперника е върховно преодоляване на себе си.”
„Ние изтеглихме една от най-тежките групи, така че три точки при гостуване на Бешикташ е наистина страхотен резултат за нас. Бешикташ не падат много често в Европа, но мисълта, че можем да бъдем първият тим загубил от тях в Истанбул, ни мотивира да се наложим в този мач”, завърши Йол.
„Бербатов вкара фантастичен гол. Когато имаш играч като него в тима си, винаги е по-лесно да побеждаваш. Той може да променя ритъма на целия мач и развоя на събитията на терена. Като цяло Тотнъм бяха много силни в средата на терена и ние така и не можахме да отговорим на тяхното предизвикателство”, коментира след срещата наставникът на Бешикташ Жан Тигана.
КАМЕН ДАМЯНОВ
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SPORTAL.BGСпортни новини
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